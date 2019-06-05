Несчастный случай в Елгаве: упавший в колодец мужчина скончался в больнице

Для выяснения точной причины гибели мужчины еще понадобится вскрытие, однако Абола допустила, что мужчина погиб не от полученных травм, а потому что отравился, вдохнув ядовитый газ.

Он слишком долго находился на дне колодца, где была высокая концентрация ядовитого вещества.

Конечно, травмы также оставили свое влияние на состояние здоровья, отметила она.

Абола также подтвердила, что второму пострадавшему мужчине в больнице оказали помощь, и его здоровью ничто не угрожает.

Напомним, в понедельник, 3 июня, на насосной станции компании Jelgavas ūdens случилось происшествие, в котором пострадали два мужчины, один из них был помещен в отделение интенсивной терапии.

Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) сообщила, что в Елгаве спасли упавшего в колодец мужчину.

"Информацию о том, что в канализационный колодец в Елгаве упал человек, спасатели получили в 10.36.

Прибыв на место происшествия, они констатировали, что человек находится на глубине 10 метров.

Пожарные-спасатели залезли в колодец, положили пострадавшего на иммобилизационную доску, вытащили из колодца и передали вызванным на место происшествия медикам неотложки", - сообщила представитель VUGD Виктория Грибусте.

Представитель Трудовой инспекции уточнил, что всего пострадали двое - один из них был помещен в интенсивную терапию, второму госпитализация не потребовалась. Отмечается, что оба отравились пока что неустановленным веществом.

В Службе неотложной медицинской помощи также подтвердили, что в 11 часов в понедельник в Елгаве оказали помощь некому мужчине, упавшему в канализационный колодец. Его доставили в больницу с политравмой - серьезными повреждениями многих частей тела.

На данный момент собирается информация очевидцев. По словам Трудовой инспекции, один из мужчин был сотрудником Jelgavas ūdens, второй - коммерсантом из Риги. Сильно пострадавший, в последствии погибший, был 1981 года рождения, второй - 1970 года рождения.

Предположительно, происшествие связано с реконструкцией Лока магистрале.