Врачей Видземской больницы обвинили в халатности. Дело передано в суд

В Генпрокуратуре не указали медицинское учреждение и имена обвиняемых.

По информации агентства LETA, эти врачи работали в Видземской больнице, расположенной в Валмиере.

В пресс-релизе прокуратуры отмечается, что к уголовной ответственности призвали четыре лица с высшим медицинским образованием и многолетним опытом, выполнявших свои обязанности невнимательно и не в полной мере.

Согласно решению о передаче дела в суд, медики, игнорируя свои обязанности, не обеспечивали необходимую диагностику и лечение, не предоставляли неотложную медицинскую помощь, а также не выполняли другие действия, указанные в описании должности врача.

Обвиняемые проходят по первой части ст. 138 Уголовного закона, а именно о невыполнении служебных обязанностей или их поверхностном исполнении, что повлекло за собой повреждения средней или тяжелой степени.

Согласно закону, за такие нарушения предусмотрен тюремный срок до одного года.

Обвиняемые своей вины не признают.

Реке отметила, что суд принял во внимание констатированную Инспекцией здоровья причинно-следственную связь между нанесенным пострадавшему вредом и действиями и бездействием медицинского персонала в процессе лечения.