Отрезанный пенис и домашнее насилие: история Джона и Лорены Боббитов

Женщина заявила, что они с мужем лишь были заложниками трагической ситуации.

"Это были два преступления. Иногда люди находятся так глубоко в психологически тяжелой ситуации, что больше не могут этого выдержать. Это случилось и со мной", - указала Лорена.

Супружеская пара Боббитов развелась в 1995 году, после шести лет брака

Жизнь Джона после операции и суда

Операция была успешной и Джон решил использовать свою славу как можно более полноценно. Мужчина после развода основал свою музыкальную группу The Severed Parts ("Отрубленные части"), в качестве лого для которой послужило изображение женщины с дьявольской улыбкой и ножом в руках. Однако особой популярностью или финансовыми успехами объединение не пользовалось.

В сентябре 1994 года мужчина решил принять участие в порнофильме, названном в его честь - "Джон Уэйн Боббит: Необрезанный". Двумя годами позже Джон снялся в продолжении фильма - "Франкенпенис". Еще через два года Боббит женился еще раз.

В последующие годы своей жизни Джон еще два раза попал в поле зрения полиции за нападение на танцовщицу и за участие в ограблении магазина. В 2004 году его брак распался, причиной послужило домашнее насилие в отношении теперь уже бывшей супруги Боббита.

Жизнь Лорены и актуальность трагичной истории

После судебного процесса Лорена пыталась не привлекать к себе лишнего внимания публики и сменила свою фамилию на девичью. В 1997 году женщину обвинили в нападении на мать, однако она была оправдана. Лорена продолжала жить вместе с матерью.

В 2007 году женщина основала организацию, которая борется с насилием в семье. Лорена тогда работала в салоне красоты.

Впервые после инцидента Лорена и Джон встретились в 2009 году, на телевизионном шоу The Insider. Боббит публично извинился перед Лореной за его отношений к ней во время брака. Мужчина также признался, что до сих пор влюблен в свою бывшую супругу и поэтому продолжает присылать ей письма и "валентинки".

Боббит до сих пор утверждает, что не насиловал Лорену.

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