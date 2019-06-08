Отрезанный пенис и домашнее насилие: история Джона и Лорены Боббитов

26 лет назад было совершено преступление, которое потрясло практически каждого в независимости от того, в какой стране он проживал. Судебный процесс длился восемь дней, все 24 часа в сутки за ним следили самые крупные телевизионные каналы и СМИ. В 1993 году 23 июня американец Джон Боббит проснулся от острых болей и заметил, как у другого конца кровать стоит его жена Лорена. В руках у нее были нож и половой член мужчины. Какие события привели к этому кровавому событию и, почему в ходе судебного процесса были осуждены и оправданы оба участника произошедшего?
24-летняя уроженка Эквадора Лорена Боббит, которая на тот момент проживала в США менее пяти лет, утверждала, что совершила преступление через пару минут после того, как ее муж Джон вернулся домой и под влиянием алкоголя изнасиловал ее.
"Он прыгнул на меня и сильно сжал руки. Я сказала, что не хочу с ним спать, однако он меня заставил", - рассказала женщина в интервью американскому телеканалу ABC.
Лорена поведовала продолжение травматичного события: "Я плакала и пошла налить себе стакан воды". Боббит отправилась на кухню, где она взяла нож, и вернулась в спальню к мужу. Джон уже на тот момент спал и Лорена подняла одеяло и отрезала пенис своего мужа.
Ее теперь уже бывший муж Джон Боббит в 2016 году сообщил на телевидении, что Лорена "это сделала так быстро и так быстро убежала, что все, что я помню, это ее тень где-то в перефирии моего поля зрения".
"Посмотрел вниз и понял, что все в крови. Наложил давление на рану, попытался надеть брюки и как можно скорее попасть в больницу", - заявил мужчина.
Лорена Боббит за это время уже села в машину и бросилась бежать. Позже женщина утверждала, что вовсе не поняла происходящего, и только в машине осознала, что у нее в одной руке был нож, а во второй - половой член мужа. Лорена выкинула орган в окно, уехала к своей работодательнице, рассказала о случившемся и позвонила в полицию.
После длительных поисков стражам порядка удалось найти пенис мужчины. Поскольку с полицейскими не было машины неотложной медицинской помощи, орган был доставлен в больницу в коробке из-под хот-дога, которая была заполнена льдом. После почти десятичасовой операции член удалось присоединить обратно к телу Джона.
Сенсационный судебный процесс
Лорену Боббит обвинили в злонамеренном причинении телесных повреждений и ей грозило до 20 лет тюремного срока. В суде девушка призналась, что часто страдала от сексуального насилия.
Джон, который также являлся бывшим военнослужащим морских сил США, отрицал сказанное Лореной.
Мужчине предъявили отдельное обвинение в сексуальном насилии, однако он не был осужден из-за недостатка доказательств. После восьмидневного судебного процесса, который транслировался в прямом эфире на телевидении, Лорену Боббит прищнали невиновной - судья решил, что она действовала в состоянии аффекта.
Девушка провела пять недель в психиатрической больнице и потом ее освободили. Когда она вышла на свободу, Боббит заявила о том, что сожалеет о произошедшем.
"Я не хотела никому приченять боль. Я раньше никому не делала больно. Так просто случилось", - заявила Боббит.
Женщина заявила, что они с мужем лишь были заложниками трагической ситуации.
"Это были два преступления. Иногда люди находятся так глубоко в психологически тяжелой ситуации, что больше не могут этого выдержать. Это случилось и со мной", - указала Лорена.
Супружеская пара Боббитов развелась в 1995 году, после шести лет брака
Жизнь Джона после операции и суда
Операция была успешной и Джон решил использовать свою славу как можно более полноценно. Мужчина после развода основал свою музыкальную группу The Severed Parts ("Отрубленные части"), в качестве лого для которой послужило изображение женщины с дьявольской улыбкой и ножом в руках. Однако особой популярностью или финансовыми успехами объединение не пользовалось.
В сентябре 1994 года мужчина решил принять участие в порнофильме, названном в его честь - "Джон Уэйн Боббит: Необрезанный". Двумя годами позже Джон снялся в продолжении фильма - "Франкенпенис". Еще через два года Боббит женился еще раз.
В последующие годы своей жизни Джон еще два раза попал в поле зрения полиции за нападение на танцовщицу и за участие в ограблении магазина. В 2004 году его брак распался, причиной послужило домашнее насилие в отношении теперь уже бывшей супруги Боббита.
Жизнь Лорены и актуальность трагичной истории
После судебного процесса Лорена пыталась не привлекать к себе лишнего внимания публики и сменила свою фамилию на девичью. В 1997 году женщину обвинили в нападении на мать, однако она была оправдана. Лорена продолжала жить вместе с матерью.
В 2007 году женщина основала организацию, которая борется с насилием в семье. Лорена тогда работала в салоне красоты.
Впервые после инцидента Лорена и Джон встретились в 2009 году, на телевизионном шоу The Insider. Боббит публично извинился перед Лореной за его отношений к ней во время брака. Мужчина также признался, что до сих пор влюблен в свою бывшую супругу и поэтому продолжает присылать ей письма и "валентинки".
Боббит до сих пор утверждает, что не насиловал Лорену.
В 2019 году сценарист Джордан Пил спродюссировал четырехсерийный документальный фильм "Лорена", в котором рассматривается судебный процесс и демонстрируются интервью с Лореной и Джоном. Бывших супругов спрашивают и о том, имеет ли право насилие в семье стать основой для сенсации в СМИ.