Сотрудник ГПСС обвиняется в совращении малолетних

Он долгое время совращал и побуждал вступать в сексуальные отношения несколько лиц, не достигших возраста 16 лет.

Кроме того, выяснилось, что мужчина незаконно хранил дома наркотические вещества, за что также предусмотрена уголовная ответственность.

Архив агентства LETA свидетельствует, что в последнее время ГПСС коснулись несколько уголовных дел, начатых IDB. В конце марта по подозрению в мошенничестве и служебном подлоге бюро задержало четырех должностных лиц управления ГПСС Рижского региона, в том числе командира.

По другому делу бюро в сентябре задержала в то время заместителя начальника ГПСС Интса Селиса. Он обвиняется в присвоении государственного топлива в размере 151 евро, сейчас дело передано суду.