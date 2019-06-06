ВИДЕО: На складе в Лиепае возник крупный пожар, пострадали спасатели

Видео: Пожар на складе в Лиепае

В 10:50 пожарные получили вызов на улицу Генерала Баложа. Сообщалось, что горит ангар, общая площадь которого около 500 кв.м., рассказала представитель ГПСС Агрита Витола.

На месте происшествия были задействованы 4 автоцистерны и 12 пожарных.

На месте работали также сотрудники Госполиции и полиции самоуправления. Было перекрыто движение транспорта по участку улицы Генерала Баложа и регулировали объездное движение. В общей сложности с огнем боролись более четырех спасательных экипажей.

Как сообщается, на месте происшествия портал выяснил, что горел не ангар, а кирпичный склад с крышей из шифера, в которой находилась автомастерская для грузовиков.

Также на месте происшествия работало несколько бригад Неотложной медицинской помощи. И как выяснил портал, в первый час тушения пожара пострадали два человека: один пожарный и один работник предприятия.

Фотогалерея: Пожар на складе в Лиепае

Как сообщается, в 13:15 пожар удалось локализовать, однако пожарные продолжали работать на месте происшествия, чтобы ликвидировать огонь полностью.

Агрита Витола рассказала, что в общей сложности сгорел 731 кв.м. Она также подтвердила, что на месте происшествия находились транспортные средства, необходимые инструмента для их ремонта, покрышки и т.д.

Согласно информации ГПСС всего пострадало три человека. Агрита Витола подтвердила, что один из пострадавших является работником предприятия. Другие два - спасатели, которые были доставлены в медицинское учреждение.