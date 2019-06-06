Ужесточены наказания за кражу транспортных средств

Сейм сегодня в окончательном чтении принял поправки к Уголовному закону, усиливающие уголовную ответственность за кражу транспортных средств.
За кражу транспортных средств поправки предусматривают лишение свободы на срок до пяти лет, краткосрочный арест, принудительные работы или денежный штраф.
За похищение транспортного средства предусмотрено лишение свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества или без нее с последующим надзором полиции на срок до трех лет.
Поправки к закону укрепляют также защиту против преступных деяний, затрагивающих финансовые интересы ЕС. Усовершенствовано и нормативное регулирование для борьбы с торговлей человеческими органами.