Заначка в стиле царской России: в Эстонии внутри снаряда вместо взрывчатого вещества нашли деньги

Западно-Эстонская группа саперов вчера отреагировала на вызов в волость Ляэнеранна, где во время необходимых для установки септика землекопных работ было обнаружено взрывное устройство. По оценке саперов, речь шла о снаряде в 150 мм времен Первой мировой войны. Саперы установили, что взрывное устройство можно транспортировать и доставили в специальное место для уничтожения. Но при уничтожении снаряда выяснилось, что внутри вместо взрывчатого вещества находятся деньги.

Главный сапер Западно-Эстонской группы Олег Шапкин сказал, что речь идет о различных купюрах царского времени, которые были выданы в период с 1898 по 1910 года. "Купюры в хорошем состоянии и в ходе взрыва не пострадали. Всего различными купюрами около 5100 рублей", - сказал Шапкин.

Руководитель отделения археологии Департамента охраны памятников старины Улла Кадакас сказала, что речь идет о тайнике, то есть внутрь снаряда купюры положили осознанно, чтобы скрыть от возможной угрозы. "Тайники находятся нечасто, последний подобный случай помню был в 2011 году, когда в Пярнумаа в ходе реставрации церкви Михкеля в арке нашли спрятанные там подсвечники".

На основании найденных материалов, вероятно, можно установить владельца, поэтому речь не идет об археологической находке в понимании Закона об охране памятников старины. Но с культурной точки зрения находка важная, поэтому Кадакас надеется, что местные вместе с региональными музеями выяснят обстоятельства случившегося и раскроют историю попадания денег в снаряд.