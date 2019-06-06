Семейный врач с 1,7 промилле снесла два столба рядом с пешеходным переходом

ДТП произошло в Айзкраукле 1 мая на перекрёстке улиц Яунцелтнес и Лачплеша в 6.00 часов утра.

В выдохе женщины 1958 года рождения было зафиксировано 1,7 промилле алкоголя. Как подтвердили в Земгальском районном суде, водитель является практикующим семейным врачом.

Согласно словам очевидцев, со стороны выглядело так, что водитель не пыталась тормозить. После аварии женщина какое-то время не выходила из авто. К счастью, в тот момент на "зебре" не было пешеходов.

Как говорится в передаче, коллеги врача и несколько жителей Айзкраукле высоко оценивают ее профессиональные навыки, отметив, что у нее много клиентов.

На рабочем месте женщины, в Айзкрауклском медицинском центре отказались комментировать ситуацию, сославшись на то, что она просто арендует кабинет. Самого врача найти на рабочем месте журналистам не удалось, на сообщение и звонки она тоже не ответила.