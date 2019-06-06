Семейный врач с 1,7 промилле снесла два столба рядом с пешеходным переходом

1 мая в Айзкраукле произошло ДТП: водитель автомобиля сбила фонарь и дорожный знак рядом с пешеходным переходом, после чего автомобиль выехал на встречную полосу, наехал на бордюр, пересек зеленую зону, а затем остановился на тротуаре. Об этом сообщает передача Bez tabu.
ДТП произошло в Айзкраукле 1 мая на перекрёстке улиц Яунцелтнес и Лачплеша в 6.00 часов утра.
В выдохе женщины 1958 года рождения было зафиксировано 1,7 промилле алкоголя. Как подтвердили в Земгальском районном суде, водитель является практикующим семейным врачом.
Согласно словам очевидцев, со стороны выглядело так, что водитель не пыталась тормозить. После аварии женщина какое-то время не выходила из авто. К счастью, в тот момент на "зебре" не было пешеходов.
Как говорится в передаче, коллеги врача и несколько жителей Айзкраукле высоко оценивают ее профессиональные навыки, отметив, что у нее много клиентов.
На рабочем месте женщины, в Айзкрауклском медицинском центре отказались комментировать ситуацию, сославшись на то, что она просто арендует кабинет. Самого врача найти на рабочем месте журналистам не удалось, на сообщение и звонки она тоже не ответила.
Согласно решению суда, за вождение в состоянии алкогольного опьянения, если речь идет о концентрации более 1,5 промилле женщине грозит 10 суток административного ареста, денежный штраф в размере 1200 евро, а также изъятие водительских прав сроком четыре года.