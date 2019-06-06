Папа римский поменял текст молитвы "Отче наш"

Папа римский Франциск разрешил изменить текст молитвы "Отче наш" на итальянском языке, ее новая версия появится в третьем издании книги богослужений Миссал. Об этом сообщает газета Avvenir, которая связана с Ватиканом.
Изменения коснулись строчки "не введи нас в искушение" из-за вероятности неверного толкования слов — как будто бог вводит людей в искушение.
В новой редакции молитва должна будет звучать как "не оставь нас в искушении" или "не бросай нас в искушении". Помимо того, в молитву добавят слово "также" ("как мы также прощаем").
Новый перевод молитвы был утвержден в ноябре прошлого года, после чего его изучением занимался Папа. Когда новый Миссал поступит в приходы, пока не сообщается. Газета Avvenir предполагает, что на это займет несколько месяцев.
Это третье издание Миссала, в последний раз поправки в него были внесены в 2002 году.