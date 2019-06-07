Главный судья чернобыльского дела - латыш и негодяй?

Как написано в номере газеты "Cīņa" от 6 января 1973 года, Раймонд Бризе родился в 1931 году в Риге. Учился в Рижской 1-й средней школе, а позднее, на юридическом факультете Латвийского университета. С 20 сентября 1972 года он многократно избирался членом Верховного суда СССР.

В номерах газеты "Laiks" от 22 июля и 5 августа 1987 года кратко описан как судебный процесс Чернобыля и вердикты, так и прошлые судебные процессы Бризе, в рамках которых он судил, к примеру, латышских националистов, "которые считали, что Латвии нужно сохранить красно-бело-красный флаг. Судья Верховного суда Бризе даже слышать не хотел, что этот флаг известен с древности".

Однако это еще не все, Бризе судил и обвиняемых в создании национальной группы сопротивления "Балтийская федерация": Гунарса Роде, Дайлиса Рийниекса, Яниса Рийниекса, Виктора Калниньша, Кнутса Скуйниекса, Айнара Забака, Улдиса Офкантса и Зиедониса Розенбергса.

В интервью TVNET в далеком 2005 году один из осужденных и сосланных в ссылку Улдис Офкантс о Бризе говорил следующее:

"Наш судья Раймонд Бризе был уникальной фигурой, наше дело в Верховном суде для него было первым. Через неполный год последовал протест генпрокурора СССР Руденкова по нашему делу о несоразмерных наказаниях. Он просил снизить их вдвое. Один из редких случаев, когда пленум Верхового суда не принял это во внимание. Констатировали, что у Бризе в Москве колоссальный тыл. Если в первом его деле оказался бы брак, Москву бы не увидел. Через полгода после нашего дела Бризе был членом Верховного суда СССР, еще через полгода - секретарь партии. Ослепительная карьера.

Он был один из тех избранных, кто в середине 70-х годов судил громкое дело затонувшего корабля "Адмирал Нахимов" и чернобыльское дело. Не знаю, жив ли он еще. Последние новости о нем были, что он полупарализованный лежит в кровати. Судьба отыгралась".

Бризе, похоже, был отличным инструментом в руках советской власти, хоть и направил чернобыльское дело в нужном для себя направлении. 30 июля 1987 года в статье The New York Times упомянуто, что через трехнедельного судебного процесса Бризе отправил на десять лет в колонии директора станции Виктора Брючанова, главного инженера Николая Фомира и его заместителя Анатолия Дятлова. Более короткими сроками отделались и другие связанные с работой чернобыльской АЭС люди.

Все, кто предстал перед судом, были обвинены в небрежности, хоть обвиняемые и пытались обратить внимание на ошибки в основной конструкции станции и неполноценности в вопросах безопасности. Суд их во внимание не принял, ответив, что подобные реакторы действуют по всему Советскому Союзу, и ни один из них не взорвался.