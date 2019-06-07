Зеленский пообещал дать России жесткий ответ на обстрелы в Донбассе

"Вопиющее нарушение Минских соглашений - применение артиллерии - свидетельствует по меньшей мере о частичной потере управления и контроля над наемниками. Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями", - приводит слова президента Украины пресс-служба Зеленского в пятницу утром.

Согласно его мнению, "обстрелы украинских военных - очевидная попытка в очередной раз сорвать процесс переговоров о прекращении огня".

"Кто бы ни отдал приказ, Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией. А на дипломатическом уровне наша позиция о необходимости прекращения огня и освобождения пленных останется твердой и неизменной", - сказал глава Украины.

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