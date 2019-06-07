Видео: в открытом море чуть не столкнулись военные корабли США и России

Военно-морские силы США проинформировали, что противолодочный корабль России класса "Удалой" в Филиппинском море чуть не столкнулся с одним из американских военных судов. В США инцидент назвали "небезопасным и непрофессиональным".

"Российский противолодочный корабль "Удалой I DD 572" совершил небезопасный момент в отношении [американского военного корабля] USS Chancellorsville", - заявил представитель Военно-морских сил США.

Российский корабль приблизился к американскому судну на расстояние от 15 до 30 метров.

ВИДЕО: В Филиппинском море чуть не столкнулись военные корабли США и России

В свою очередь Тихоокеанский флот ВМФ России обвинил США в том, что американское военное судно чуть не протаранило российский противолодочный корабль в Восточно-Китайском море, приблизившись к нему на расстояние в 50 метров.

Кораблю "Адмирал Виноградов" пришлось совершать чрезвычайные маневры, чтобы избежать столкновения, сообщают российские СМИ.