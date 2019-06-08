Журналиста Meduza.io обвиняют в попытке сбыта наркотиков. Коллеги уверены в его невиновности
Корреспондент портала Meduza Иван Голунов был задержан на Цветном бульваре в Москве примерно в 14:40 днем 6 июня. По всей России проходят пикеты в поддержку журналиста. Российские СМИ сообщают, что время от времени полиция задерживает пикетчиков, однако все больше сторонников Ивана прибывают в здание суда, где сегодня, 8 июня, должны быть определены меры пресечения Ивану Голунову.
Как пишет портал, на требования журналиста вызвать адвоката полицейские ответили, что будут проводить "принудительный досмотр", для которого он не требуется. Осмотрев самого Голунова, полицейские открыли его рюкзак, который во время осмотра лежал на стуле. В рюкзаке нашли пакет с пятью шариками внутри.
Согласно экспертизе, в пакете находилось 3,56 грамма мефедрона.
Павел Чиков опубликовал видео https://t.co/4BqjotB41R беседы Ивана Голунова с адвокатом Ольгой Динзе. Полиция препятствует конфиденциальному общению. https://t.co/mnY2mhpDmy pic.twitter.com/GFyQB9f030— Грани.Ру (@GraniTweet) 8 июня 2019 г.
Он также рассказал, что с момента задержания требовал вызвать адвоката, однако этого не было сделано. Когда в момент освидетельствования он взялся за стул, работники полиции начали волочь его по полу, а один из них — ударил его кулаком по лицу. Согласно словам адвоката, Голунова также пинали. Вызвать скорую помощь сотрудники полиции отказались.
Также сообщается, что полицейские отказались провести смывы с рук и срезы ногтей для того, чтобы проверить, прикасался ли журналист к найденному. Журналист отрицает все обвинения.
О случившемся с корреспондентом стало известно только через полдня после того, как его задержали, когда следователь позвонил подруге журналиста Светлане Рейтер из "Русской службы BBC".
"На заднем плане я слышала Ваню. Он сказал: "Всех поздравляю. Система работает прекрасно. Было две топорные попытки мне подкинуть наркотики". Он сказал это очень спокойным голосом", — цитирует Meduza Рейтер.
Адвокат журналиста сообщил, что сотрудники отказались вызвать скорую помощь для того, чтобы зафиксировать следы побоев на теле задержанного.
Голунова заподозрили в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, за что может грозить от 10 до 20 лет тюрьмы.
Как сообщает портал, полиция рассказала об обыске у Голунова, приложив фотографии, сделанные не у него в квартире.
Редакция Meduza.io полагает, что это связано с расследованиями, которые он вел, а также уверена в его невиновности.
"Мы уверены, что Иван Голунов невиновен, причем у нас есть основание считать, что он преследуется в связи с его журналистской деятельностью", - говорится в заявлении гендиректора портала Галины Тимченок и главного редактора Ивана Колпакова.
8 июня журналиста привлекли в качестве обвиняемого. Об этом написал в телеграм-канале адвокат Павел Чиков.
Видео: Обращение в связи с задержанием журналиста Ивана Голунова #ещенепознер
Про задержание Ивана уже написали и крупнейшие мировые СМИ, такие как BuzzFeed News и The New York Times.
Как сообщается, по всей России (и за ее пределами) вчера и сегодня проходят митинги. Журналисты массово поддерживают Ивана.
Латвийская ассоциация журналистов (ЛАЖ) присоединилась к призыву освободить задержанного в пятницу в России журналиста базирующегося в Риге интернет-издания Meduza Ивана Голунова, сообщили агентству LETA в ассоциации.
Обстоятельства задержания, обыск в квартире журналиста, незамедлительное участие в отражении дела Голунова провластных СМИ наводят на мысль о том, что это дело - спланированная провокация против журналиста, говорится в заявлении ЛАЖ.
Голунов - один из лучших журналистов-расследователей "Медузы", автор многих расследовательских материалов, отмечает ЛАЖ.
В Риге тоже состоится пикет в поддержку Ивана Голунова. Его устроит FYI у российского посольства, во вторник, 11 июня, в 9:00.
Žurnālisti uc draugi, ierakstiet kalendāros: otrdien, 11.jūnijā, plkst 9 pie Krievijas vēstniecības pikets Ivana Golunova atbalstam. Izvelciet savas pēcpuses no FB, lūdzu, ar like šoreiz nepietiek https://t.co/YQLJTwvVD9— Sanita Jemberga (@jemberga) 8 июня 2019 г.
Русский TVNET ранее кратко перессказывал одно из расследований Ивана Голунова:
у чувака у никулинского отличный плакат @meduzaproject @mediazzzona pic.twitter.com/HCkVpETnEz— j.s. (@sugueva) 8 июня 2019 г.
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В Вашингтоне около посольства РФ прошел пикет российских журналистов, находящихся в США на стажировке, с требованием освободить корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, задержанного в Москве по обвинению в сбыте наркотиков. Голунов утверждает, что наркотические вещества были ему подброшены #Golunov #Голунов #Медуза
#свободуГолунову Томск pic.twitter.com/YRFlOBrl4A— Ксения Фадеева (@ksushaaatom) 8 июня 2019 г.
Акции поддержки проходят не только в Москве и Петербурге. В Омске началась серия пикетов— Телеканал Дождь (@tvrain) 8 июня 2019 г.
📷: DOinfo / телеграм pic.twitter.com/UXoaC5f7iY