Журналиста Meduza.io обвиняют в попытке сбыта наркотиков. Коллеги уверены в его невиновности

Как пишет портал, на требования журналиста вызвать адвоката полицейские ответили, что будут проводить "принудительный досмотр", для которого он не требуется. Осмотрев самого Голунова, полицейские открыли его рюкзак, который во время осмотра лежал на стуле. В рюкзаке нашли пакет с пятью шариками внутри.

Согласно экспертизе, в пакете находилось 3,56 грамма мефедрона.

Он также рассказал, что с момента задержания требовал вызвать адвоката, однако этого не было сделано. Когда в момент освидетельствования он взялся за стул, работники полиции начали волочь его по полу, а один из них — ударил его кулаком по лицу. Согласно словам адвоката, Голунова также пинали. Вызвать скорую помощь сотрудники полиции отказались.

Также сообщается, что полицейские отказались провести смывы с рук и срезы ногтей для того, чтобы проверить, прикасался ли журналист к найденному. Журналист отрицает все обвинения.

О случившемся с корреспондентом стало известно только через полдня после того, как его задержали, когда следователь позвонил подруге журналиста Светлане Рейтер из "Русской службы BBC".

"На заднем плане я слышала Ваню. Он сказал: "Всех поздравляю. Система работает прекрасно. Было две топорные попытки мне подкинуть наркотики". Он сказал это очень спокойным голосом", — цитирует Meduza Рейтер.

Адвокат журналиста сообщил, что сотрудники отказались вызвать скорую помощь для того, чтобы зафиксировать следы побоев на теле задержанного.

Голунова заподозрили в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, за что может грозить от 10 до 20 лет тюрьмы.

Как сообщает портал, полиция рассказала об обыске у Голунова, приложив фотографии, сделанные не у него в квартире.

Редакция Meduza.io полагает, что это связано с расследованиями, которые он вел, а также уверена в его невиновности. "Мы уверены, что Иван Голунов невиновен, причем у нас есть основание считать, что он преследуется в связи с его журналистской деятельностью", - говорится в заявлении гендиректора портала Галины Тимченок и главного редактора Ивана Колпакова.

8 июня журналиста привлекли в качестве обвиняемого. Об этом написал в телеграм-канале адвокат Павел Чиков.

Видео: Обращение в связи с задержанием журналиста Ивана Голунова #ещенепознер

Про задержание Ивана уже написали и крупнейшие мировые СМИ, такие как BuzzFeed News и The New York Times.

Как сообщается, по всей России (и за ее пределами) вчера и сегодня проходят митинги. Журналисты массово поддерживают Ивана.