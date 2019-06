Журналиста Meduza.io обвиняют в попытке сбыта наркотиков. Коллеги уверены в его невиновности

View this post on Instagram

В Вашингтоне около посольства РФ прошел пикет российских журналистов, находящихся в США на стажировке, с требованием освободить корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, задержанного в Москве по обвинению в сбыте наркотиков. Голунов утверждает, что наркотические вещества были ему подброшены #Golunov #Голунов #Медуза