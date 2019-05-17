В Москве действуют "черные кредиторы", которые тесно связаны с Латвией

Не исключено, что изъятие имущества является только одним из элементов в международной схеме отмывания денег.

Все началось в 2015 году, когда жительница Москвы Наталья Смельницкая взяла потребительский кредит на операцию. Женщина регулярно платила по кредиту, пока ей не задержали зарплату, и она не просрочила платеж на несколько дней. Вскоре к Наталье пришел представитель "Центра займов 365" и заявил, что ее квартира теперь принадлежит компании.

В конце концов, женщину вместе с семьей выселили из квартиры. УВД Центрального округа Москвы проводит доследственную проверку по поводу мошенничества, на компанию заведено уголовное дело.

Однако "Центр займов" не единственное предприятие, которое работает по данной схеме. В Москве таких десятки, и одно из таких - "Международное кредитное бюро", что отняло квартиру у Светланы Подъельской, которая также исправно платила по кредиту.

"Международное кредитное бюро" в 2011 году основал Сергей Маликов, гражданин Латвии. Его как одного из кредитных менеджеров узнала Светлана Подъельская, когда ей показали публикацию в газете Dienas Bizness. В интервью изданию руководитель компании West Kredit Маликов подвергает критике политику Латвии в отношении банков для нерезидентов, а также решение по ликвидации ABLV Bank.

Meduza указывает, что Маликов интересовался и политикой. Он делал пожертования для партии "Согласие".

Говоря о West Kredit, ранее название компании было Mateks Credit. В прошлом у компании в Латвии были большие проблемы с репутацией, ее сопровождали скандалы— она несколько раз попадала в криминальные новости из-за насильного выселения жильцов в городах Латвии. Например, ее работники вломились в квартиру к беременной женщине и распылили перцовый газ.

Главным кредитором Mateks Credit выступал Rietumu Banka, который в общей сложности выдал предприятию 60 миллионов евро. Интересно, что первые изъятые квартиры в России Маликов закладывал именно в Rietumu Bankа.

Ни Rietumu banka, ни Сергей Маликов не стлали отвечать на вопросы портала Meduza. Тут нужно добавить, что сооснователями "Международного кредитного бюро" являются латыши Андрис Анспокс и адвокат Андрис Бауманис.