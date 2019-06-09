Эйнар Репше откровенно рассказал о борьбе супруги с раком

"Сейчас очень хорошо. Женушка и сама не скрывает ни свой диагноз, ни лечение. Даже наоборот - старается вдохновить других. И говорит, главное - не вешать нос.

Этап нынешней терапии закончился. Рута прошла всю рекомендуемую терапию и чувствует себя очень хорошо. Остается лишь ждать, молить Господа и надеяться, что на этом дело и закончится.

В первый момент, когда узнали диагноз, был огромный шок. Но Рута великолепно с этим справилась и действительно героически перенесла всю необходимую терапию, которая не была легкой. Но она выдержала и прошла.

Рута Рагинска-Репше, 2011 год ФОТО: Evija Trifanova/LETA

И Рута очень благодарна врачам Латвийского онкологического центра. Она повстречалась с волшебными врачами - любезными и знающими специалистами", - рассказал в интервью Репше.

Отметим, что Эйнар Репше уже на протяжении нескольких лет поддерживает больных раком, призывая обратить особое внимание на онкологические заболевания, связанные с кожей.