Конституционный суд Молдовы снова отстранил Додона от должности президента

В воскресенье, 9 июня, Конституционный суд (КС) Молдовы временно отстранил от должности президента Игоря Додона и назначил премьера Павла Филипа и.о. президента. Такое решение КС принял по запросу группы депутатов от Демпартии.
КС мотивировал свое решение тем, что президент отказался подписать указ о роспуске парламента и выполнить решение суда.
КС поручил действующему премьеру Павлу Филипу временно исполнять обязанности президента, обратиться в Конституционный суд, чтобы подписать указ о роспуске нынешнего парламента и назначении даты досрочных выборов.
Филип со своей стороны подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные парламентские выборы в стране на 6 сентября.
За последние два года КС уже пять раз временно отстранял президента от должности, когда он отказывался промульгировать (санкционировать) какие-либо законы или назначать министров.
Отметим, что 7 июня Конституционный суд Молдовы вынес решение, по которому президент обязан распустить парламент и назначить дату досрочных выборов. Додон заявил, что не будет подписывать указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов.