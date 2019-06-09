Конституционный суд Молдовы снова отстранил Додона от должности президента

КС мотивировал свое решение тем, что президент отказался подписать указ о роспуске парламента и выполнить решение суда.

КС поручил действующему премьеру Павлу Филипу временно исполнять обязанности президента, обратиться в Конституционный суд, чтобы подписать указ о роспуске нынешнего парламента и назначении даты досрочных выборов.

Филип со своей стороны подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные парламентские выборы в стране на 6 сентября.

За последние два года КС уже пять раз временно отстранял президента от должности, когда он отказывался промульгировать (санкционировать) какие-либо законы или назначать министров.

Игорь Додон ФОТО: TASS/Scanpix