Пн, 10.06.2019
Это из-за похоронного бизнеса. Мне поступали угрозы. Иван Голунов, журналист "Медузы"

"Мы Иван Голунов". Ведущие российские газеты выразили поддержку задержанному журналисту

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ФОТО: Meduza

Три ведущих российских деловых газеты - "Ведомости", РБК и "Коммерсант" - выразили поддержку журналисту портала Meduza Ивану Голунову и впервые в истории вышли с одинаковой первой полосой - с надписью "Мы Иван Голунов".

"Мы не считаем представленные следствием доказательства виновности Ивана Голунова убедительными, а обстоятельства его задержания вызывают большие сомнения в том, что при проведении следственных действий не было нарушено законодательство", - говорится в заявлении газет.

"Мы не исключаем, что задержание и последующий арест Голунова связаны с его профессиональной деятельностью. Мы требуем детальной проверки действий сотрудников МВД, причастных к задержанию Ивана Голунова, на соответствие законодательству и настаиваем на предоставлении данных этой проверки средствам массовой информации", - говорится в заявлении главных деловых изданий.

Напомним, журналиста задержали на Цветном бульваре в Москве днем в четверг, 6 июня. Его обвиняют в хранении и сбыте наркотических веществ, за это грозит срок до 20 лет.

Дело Голунова

Журналист-расследователь базирующегося в Латвии онлайн-издания Meduza Иван Голунов был задержан на этой неделе в Москве.

Его обвинили в покушении на сбыт крупной партии наркотиков. Сам он называет дело против него сфабрикованным.

В субботу Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест, несмотря на проблемы журналиста со здоровьем.

Иван Голунов заявил в суде о своей невиновности.

"Я никогда не употреблял наркотики, я ни в чем не виноват и готов сотрудничать со следствием, если оно будет придерживаться честных правил игры", - сказал он на заседании суда.

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