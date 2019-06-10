Пн, 10.06.2019
Мы считаем, что Иван Голунов отправлен под домашний арест (а не в изолятор) благодаря беспрецедентной кампании журналистской солидарности. По нынешним меркам то, что произошло - невероятно. Иван Колпаков, главный редактор "Медузы"

Самые трудолюбивые и ленивые члены королевской семьи
У Меган меньше всех рабочих дней

ФОТО: EPA/Sipa/Scanpix

Хотите узнать, кто из членов британской монаршей семьи самый трудолюбивый и больше всех работал в 2019 году? Пожалуйста!

Герцогиня Сассекская Меган - 16 дней

ФОТО: SIPA/Scanpix

Герцогиня Кембриджская Кэтрин - 25 дней

ФОТО: SIPA/Scanpix

Королева Великобритании Елизавета II - 28 дней

ФОТО: AP/Scanpix

Принц Эдвард, граф Уэссекский - 30 дней

ФОТО: EPA/Scanpix

Принц Уильям - 31 день

ФОТО: EPA/Scanpix

Принц Гарри - 33 дня

ФОТО: EPA/Scanpix

Принц Эндрю, герцог Йоркский - 37 дней

ФОТО: AFP/SCANPIX

Герцогиня Корнуольская Камилла - 42 дня

ФОТО: SIPA/Scanpix

Принц Чарльз - 58 дней

ФОТО: EPA/Scanpix

Принцесса Анна - 73 дня

ФОТО: SIPA/Scanpix

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