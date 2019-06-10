Самые трудолюбивые и ленивые члены королевской семьи
Хотите узнать, кто из членов британской монаршей семьи самый трудолюбивый и больше всех работал в 2019 году? Пожалуйста!
Герцогиня Сассекская Меган - 16 дней
Герцогиня Кембриджская Кэтрин - 25 дней
Королева Великобритании Елизавета II - 28 дней
Принц Эдвард, граф Уэссекский - 30 дней
Принц Уильям - 31 день
Принц Гарри - 33 дня
Принц Эндрю, герцог Йоркский - 37 дней
Герцогиня Корнуольская Камилла - 42 дня
Принц Чарльз - 58 дней
Принцесса Анна - 73 дня