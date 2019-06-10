Пн, 10.06.2019
Это из-за похоронного бизнеса. Мне поступали угрозы. Иван Голунов, журналист "Медузы"

Наряд дня: Мелания Трамп в сдержанной классике и шедевре от Christian Louboutin
Какие туфли!

ФОТО: EPA/AFP/Scanpix

После недельного турне в Европу, в рамках которого первая леди Соединенных Штатов Америки Мелания Трамп вместе со своим супругом посетила Великобританию и Францию, президентская чета вернулась домой.

В момент прибытия в Белый дом, который запечатлели репортеры, супруга американского президента была одета в элегантное темно-синее платье классического кроя от Max Mara и туфли, которые привлекли всеобщее внимание.

Естественно, это были лодочки ее любимого бренда Christian Louboutin. Но какие!

ФОТО: AFP/AP/Scanpix

ФОТО: AFP/AP/Scanpix

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