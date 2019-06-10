Наряд дня: Мелания Трамп в сдержанной классике и шедевре от Christian Louboutin
После недельного турне в Европу, в рамках которого первая леди Соединенных Штатов Америки Мелания Трамп вместе со своим супругом посетила Великобританию и Францию, президентская чета вернулась домой.
В момент прибытия в Белый дом, который запечатлели репортеры, супруга американского президента была одета в элегантное темно-синее платье классического кроя от Max Mara и туфли, которые привлекли всеобщее внимание.
Естественно, это были лодочки ее любимого бренда Christian Louboutin. Но какие!
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