Земфира, Собчак, Дудь, Оксимирон, Паль и другие звезды поддержали арестованного журналиста Ивана Голунова

Скандал с арестом журналиста портала "Медуза" Ивана Голунова набирает все большие обороты. Коллеги, знакомые и знаменитости выступили в защиту Ивана, так как считают обвинения сфальсифицированными.
Напомним, журналиста обвиняют в попытке распространения запрещенных веществ. Следователи настаивают, что при нем якобы нашли пакетики с наркотиками.
Земфира на своем официальном сайте убрала все разделы и разместила надпись: "Свободу Ивану Голунову".
Кроме того, сотни людей публикуют свои обращения в социальных сетях с хэштегом #свободуивануголунову.
Хип-хоп артист Оксимирон также высказался по этому поводу.
(орфография и пунктуация автора сохранены)
"Вот как я всегда ржу над т.н. "журналистами", выдающими сплетни за статьи и кликбейт за заголовки - так же я восхищаюсь людьми, проводящими профессиональные и рискованные расследования. Один из немногих таких журналистов - Иван Голунов, которому со вчерашнего дня шьют сбыт наркотиков. Пожалуйста, зайдите в гугл и собственноручно изучите суть и ход дела, а потом, если тоже считаете, что это за гранью - подпишите петицию на change.org, ссылку я поставил к себе в профиль.
Предупреждая вечные вопросы "разве подписи что-то дают" - да, стопроцентно, общественный резонанс всегда что-то дает. Там на сайте просто зарегистрироваться.
Ну и было бы здорово, если бы вы могли это распространить в любой форме, которая вам подходит", - написал он.
Журналистка Ксения Собчак также негативно отнеслась с происходящему.
"Ваня Голунов - один из лучших журналистов-расследователей в нашей стране. Честнейший, порядочнейший человек. Профи своего дела. Много лет параллельно он был редактором моих программ-интервью #СобчакЖивьем, продолжает работать со мной на программах #ОсторожноСобчак", - отметила она.
Ксения Анатольевна напомнила, что она неоднократно писала, что "в современной России самый легкий способ посадить неугодного человека - это подбросить ему наркотики".
"Я абсолютно уверена, что это адская несправедливость. Ваня расследователь, он сталкивался с постоянными угрозами, разоблачал власть, черных риэлторов и мусорных магнатов.
Это точно не та профессия чтобы дома варить мет", - отмечает она.
Она согласна, что Голунов жил скромно и нуждался в деньгах, но то, что происходит - это беспредел. А снимки и вовсе были не из его квартиры.
Очень эмоционально написал на своей странице блогер и журналист Юрий Дудь:
(Орфография и пунктуация автора сохранены)
"На фото - Иван Голунов, один из лучших журналистов-расследователей России. Позавчера он находил 9 пентхаузов у родственников вице-мэра Москвы (как все же похорошела Москва, ах!), расчерчивал устройство похоронного бизнеса, рассказывал про черных риелторов, которые отжимают квартиры, и многих других замечательных людей. А вчера у него нашли наркотики в довольно лошадиных количествах. Притом что в кругу коллег у Голунова репутация человека, который вообще не употребляет", - отметил Дудь.
Он подчеркнул, что "жестокое истребление свободной журналистики в России касается любого человека, который в России живет".
"Свободные журналисты - те, кто не вылизывают анус начальству и живут одной жизнью с народом, - остаются даже в России. Их все меньше, но они есть. И они одни из первых, кто придут к вам на помощь, когда все вокруг вконец о****т. Поэтому беспредел по отношению к этому парню в желтых очках - это не что-то далекое. Это - беспредел по отношению к любому из вас", - подытожил блогер.
Также на своей странице в Instagram поддержку выразил актер Александр Паль. Он обратился с речью к своим подписчикам и попросил подписать петицию.
Председатель жюри "Кинотавра", актер и режиссер Константин Хабенский во время церемонии открытия фестиваля выступил в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
"Это фестиваль, который всегда имел свою точку зрения, имел свою правду, своего зрителя. Я думаю, что это одна из самых сильных черт этого фестиваля... Но оказывается, что это может быть и самым уязвимым местом этого фестиваля. Сегодня пытаются "закрыть" одного неудобного журналиста , который пытается говорить правду", - сказал Хабенский.
Он также отметил, что и фестиваль могут "закрыть" в любой момент по той же причине.
После того, как Андрей Макаревич снял видеообращение в поддержку Голунова, концерт группы 12 июня в Кремле был отменен.
"Нам просто позвонили и сказали, что 12 июня мы не играем. Почему, не сказали, но я думаю, что решили не рисковать — побоялись, что Андрей Макаревич скажет что-то про дело Голунова. Вчера он, как и все нормальные люди, поддержал журналиста, написал об этом в Facebook", - цитируют пресс-секретарь группы Антона Чернина в многочисленных СМИ.
Это лишь несколько примеров той волны протеста, которая возникла в России. На самом деле подобных обращений сотни. Их количество растер. Протесты в защиты Ивана Голунова проходят не только в России, но и по всему миру. Также ведущие российские газеты выразили поддержку задержанному журналисту.
Три ведущих российских деловых газеты - "Ведомости", РБК и "Коммерсант" - выразили поддержку журналисту портала Meduza Ивану Голунову и впервые в истории вышли с одинаковой первой полосой - с надписью "Мы Иван Голунов".
В субботу Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест, несмотря на проблемы журналиста со здоровьем.
Иван Голунов заявил в суде о своей невиновности.
"Я никогда не употреблял наркотики, я ни в чем не виноват и готов сотрудничать со следствием, если оно будет придерживаться честных правил игры", - сказал он на заседании суда.