Земфира, Собчак, Дудь, Оксимирон, Паль и другие звезды поддержали арестованного журналиста Ивана Голунова

Напомним, журналиста обвиняют в попытке распространения запрещенных веществ. Следователи настаивают, что при нем якобы нашли пакетики с наркотиками.

Земфира на своем официальном сайте убрала все разделы и разместила надпись: "Свободу Ивану Голунову".

ФОТО: скриншот

Кроме того, сотни людей публикуют свои обращения в социальных сетях с хэштегом #свободуивануголунову.

Хип-хоп артист Оксимирон также высказался по этому поводу.

(орфография и пунктуация автора сохранены)

"Вот как я всегда ржу над т.н. "журналистами", выдающими сплетни за статьи и кликбейт за заголовки - так же я восхищаюсь людьми, проводящими профессиональные и рискованные расследования. Один из немногих таких журналистов - Иван Голунов, которому со вчерашнего дня шьют сбыт наркотиков. Пожалуйста, зайдите в гугл и собственноручно изучите суть и ход дела, а потом, если тоже считаете, что это за гранью - подпишите петицию на change.org, ссылку я поставил к себе в профиль.

Предупреждая вечные вопросы "разве подписи что-то дают" - да, стопроцентно, общественный резонанс всегда что-то дает. Там на сайте просто зарегистрироваться.

Ну и было бы здорово, если бы вы могли это распространить в любой форме, которая вам подходит", - написал он.

Журналистка Ксения Собчак также негативно отнеслась с происходящему.

"Ваня Голунов - один из лучших журналистов-расследователей в нашей стране. Честнейший, порядочнейший человек. Профи своего дела. Много лет параллельно он был редактором моих программ-интервью #СобчакЖивьем, продолжает работать со мной на программах #ОсторожноСобчак", - отметила она.

Ксения Анатольевна напомнила, что она неоднократно писала, что "в современной России самый легкий способ посадить неугодного человека - это подбросить ему наркотики".

"Я абсолютно уверена, что это адская несправедливость. Ваня расследователь, он сталкивался с постоянными угрозами, разоблачал власть, черных риэлторов и мусорных магнатов.

Это точно не та профессия чтобы дома варить мет", - отмечает она.

Она согласна, что Голунов жил скромно и нуждался в деньгах, но то, что происходит - это беспредел. А снимки и вовсе были не из его квартиры.

Очень эмоционально написал на своей странице блогер и журналист Юрий Дудь:

(Орфография и пунктуация автора сохранены)