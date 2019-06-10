Жители российского города попросили Канаду предоставить им статус беженцев

В частности, жители пожаловались на "невыносимые для жизни условия", высокий уровень онкозаболеваний и плохую экологию. Также они напомнили, что зимой в городе выпал черный снег, а в некоторых районах отсутствуют чистая вода.

Жители города пожаловались на «невыносимые условия для жизни», плохую экологию, высокий уровень онкологических заболеваний. Они напомнили, что зимой в их городе выпал черный снег, а в некоторых районах нет чистой воды.

"Может Родина — это друзья, коллеги? — Наши друзья либо умирают от болезней, либо уезжают из города, становясь теми самыми экологическими беженцами. Может Родина — это президент России и наша власть? Как можно быть патриотом того или тех, кто не замечает, как мы живем, чем мы дышим, что мы пьем", - говорят авторы обращения.