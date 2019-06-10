Липовые фотографии и ложные обвинения в нетрезвости Голунова. А что же Кремль?

Как комментирует Кремль?

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Кремль не может прокомментировать уголовное дело Голунова:

"Я могу лишь вам сказать, что о деле было доложено в Петербурге еще в пятницу президенту. Было доложено о том, что это весьма резонансное дело. Кремль, как вы знаете, не имеет права комментировать дела. Не будет это делать и на этот раз.

Но, учитывая, что это дело весьма и весьма резонансное, конечно, мы очень внимательно наблюдаем за всеми деталями. Вот все, что я могу сказать".

На вопрос журналистов, не вызывает ли дело Голунова вопросов к системе, он ответил:

"Я не сторонник того, чтобы обобщать. Еще раз повторяю, действительно, это конкретное дело породило некоторые вопросы. Точнее даже, не некоторые, а большое количество вопросов. Мы это видим. Мы это тщательно фиксируем. Но, отталкиваясь от этого дела, делать обобщающие выводы о недоверии к целой системе, я считаю, было бы неверно".

В свою очередь, комментируя публикацию полицией в пресс-релизе про Ивана Голунова не связанных с делом фотографий наркотиков, заявил, что "ошибки возможны":

"Ошибки допускают в том числе и журналисты , когда пишут те или иные материалы. Притом в большом количестве",

- сказал он, отвечая на вопрос, изменилось ли доверие Кремля к МВД после инцидента.

Поддержка СМИ и не только

Как мы уже писали, в СМИ по всему миру развернулась невероятная поддержка Голунова. В понедельник, 10 июня, российские газеты "Ведомости", "Коммерсант" и РБК впервые в истории вышли с одинаковой первой полосой, посвященной преследованию корреспондента "Медузы" Ивана Голунова.

ФОТО: Meduza

Сегодня же редакции российских СМИ начали отправлять запросы, касающиеся преследования Голунова, в ГУ МВД по Москве, МВД России, Следственный комитет и Генеральную прокуратуру. С запросами обращаются "Медиазона", "Новая Газета", "Эхо Москвы", "Дождь", The Bell, RTVI и "Сноб".

Согласно последней информации "Медиалогии", журналист Иван Голунов и президент России Владимир Путин сравнялись по числу упоминаний в СМИ.

8 июня, когда суд отправлял Голунова, обвиненного в покушении на сбыт наркотиков, под домашний арест, журналист упоминался в СМИ 4857 раз . Владимира Путина, принимавшего участие в Петербургском экономическом форуме, в этот день СМИ упомянули 4868 раз . В соцсетях Голунов по числу упоминаний уже опередил Путина на 10% — 177578 журналиста против 160049 упоминаний президента.

Отметим, петицию в поддержку журналиста Голунова на сайте Change.org подписали более 150 тысяч человек.

Рига тоже поддерживает

Латвийская ассоциация журналистов также присоединилась к призыву освободить задержанного в пятницу в России журналиста базирующегося в Риге интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.

Во вторник, 11 июня, в 9.00 пикет в его поддержку запланирован у здания посольства России в Риге.

Здесь можно взять аватары, обложки для соцсетей и плакаты разного размера.

До встречи!