Липовые фотографии и ложные обвинения в нетрезвости Голунова. А что же Кремль?

"Дело Ивана Голунова" невероятно сплотило журналистов не только из разных российских СМИ, но и из разных стран. По количеству упоминаний в СМИ журналист "Медузы" уже догнал президента России Владимира Путина, а в социальных сетях и вовсе обогнал. TVNET продолжает следить за развитием событий.
На этот раз обобщаем ложную информацию об этом деле, прозвучавшую в публичном пространстве, а также озвучиваем позицию Кремля по этому вопросу.
Для справки:
Напомним, российского журналиста Ивана Голунова обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Журналист утверждает, что наркотики ему подбросили полицейские. Следствие требовало заключить Голунова под стражу. Суд отправил его под домашний арест.
Фальшивые фотографии
7 июня Министерство внутренних дел (МВД) России в связи с задержанием Голунова опубликовало девять фотографий, содержание которых было похоже на лабораторию по производству наркотиков.
Близкие Голунова сообщили, что лишь одна из них была снята у него дома, однако в МВД стали настаивать, что фотографии были сделаны в квартире Голунова и при его личном досмотре.
Знакомые журналиста настаивали, что это не его квартира, после чего МВД признало, что снимки к Голунову отношения не имеют - лишь одна из серии фотографий, опубликованных ведомством в связи с задержанием журналиста, была снята у него.
Ложная информация об анализах на телеканале "Россия 24"
На телеканале "Россия 24" вышел сюжет, в котором утверждалось, что медицинское освидетельствование выявило у Голунова признаки опьянения - без ссылок на мнение полицейских.
В кадре при этом "Россия 24" показывала справку, в которой перед словами "обнаружены клинические признаки" было от руки вписано слово "не".
Позднее телеканал отредактировал сюжет про уголовное дело против журналиста, однако извинений за распространение недостоверной информации о Голунове в новом варианте репортажа не было.
Напомним, первые исследования материалов, взятых у корреспондента "Медузы" не выявили наркотиков. Об этом со ссылкой на внештатного нарколога Минздрава Евгения Брюна сообщили РИА "Новости".
Что сказали лица федеральных каналов - Киселев и Зейналова?
"Медуза" сделала короткую справку о том, как дело Голунова было представлено на федеральных каналах.
"Вести недели с Дмитрием Киселевым"
"Иван Голунов говорит, что наркотики ему подбросили, но полицейские его долго "вели". Корректность действий оперативников надо проверить, а "прокол" с публикацией фотографий бросает тень на следствие. Сторонники Голунова восхваляют его и утверждают, что его "заказали" герои материалов. Но мир изменился: в России "диапазон свободы слова" больше, чем где бы то ни было, писать можно что угодно. Арест журналиста из-за его работы "выглядит абсолютно нелогичным", да и расследования Голунова — "ничего выдающегося в профессиональном плане". Журналисты — не непогрешимы, а Голунов находится на привилегированном положении из-за внимания к его делу. Но следов наркотиков в его моче нет, это подтвердил главный нарколог России.
"Итоги недели с Ирадой Зейналовой"
"Мы прямо сейчас проходим тест на доверие. Задержан наш коллега, журналист Иван Голунов. Полицейские предъявили "некие пакетики" и фотографии нарколаборатории, а потом выяснилось, что это неправильные фотографии. Важно разобраться, что произошло. Журналисты — не ангелы, но и полицейские не ангелы тоже. Наркотики — однозначное зло, но и коррупция — однозначное зло. Если были наркотики, то нужно предъявить доказательства и наказать, а если их не было — наказать тех, кто спровоцировал дикую ситуацию".
Как комментирует Кремль?
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Кремль не может прокомментировать уголовное дело Голунова:
"Я могу лишь вам сказать, что о деле было доложено в Петербурге еще в пятницу президенту. Было доложено о том, что это весьма резонансное дело. Кремль, как вы знаете, не имеет права комментировать дела. Не будет это делать и на этот раз.
Но, учитывая, что это дело весьма и весьма резонансное, конечно, мы очень внимательно наблюдаем за всеми деталями. Вот все, что я могу сказать".
На вопрос журналистов, не вызывает ли дело Голунова вопросов к системе, он ответил:
"Я не сторонник того, чтобы обобщать. Еще раз повторяю, действительно, это конкретное дело породило некоторые вопросы. Точнее даже, не некоторые, а большое количество вопросов. Мы это видим. Мы это тщательно фиксируем. Но, отталкиваясь от этого дела, делать обобщающие выводы о недоверии к целой системе, я считаю, было бы неверно".
В свою очередь, комментируя публикацию полицией в пресс-релизе про Ивана Голунова не связанных с делом фотографий наркотиков, заявил, что "ошибки возможны":
"Ошибки допускают в том числе и журналисты , когда пишут те или иные материалы. Притом в большом количестве",
- сказал он, отвечая на вопрос, изменилось ли доверие Кремля к МВД после инцидента.
Поддержка СМИ и не только
Как мы уже писали, в СМИ по всему миру развернулась невероятная поддержка Голунова. В понедельник, 10 июня, российские газеты "Ведомости", "Коммерсант" и РБК впервые в истории вышли с одинаковой первой полосой, посвященной преследованию корреспондента "Медузы" Ивана Голунова.
Сегодня же редакции российских СМИ начали отправлять запросы, касающиеся преследования Голунова, в ГУ МВД по Москве, МВД России, Следственный комитет и Генеральную прокуратуру. С запросами обращаются "Медиазона", "Новая Газета", "Эхо Москвы", "Дождь", The Bell, RTVI и "Сноб".
Согласно последней информации "Медиалогии", журналист Иван Голунов и президент России Владимир Путин сравнялись по числу упоминаний в СМИ.
8 июня, когда суд отправлял Голунова, обвиненного в покушении на сбыт наркотиков, под домашний арест, журналист упоминался в СМИ 4857 раз. Владимира Путина, принимавшего участие в Петербургском экономическом форуме, в этот день СМИ упомянули 4868 раз.
В соцсетях Голунов по числу упоминаний уже опередил Путина на 10% — 177578 журналиста против 160049 упоминаний президента.
Отметим, петицию в поддержку журналиста Голунова на сайте Change.org подписали более 150 тысяч человек.
Рига тоже поддерживает
Латвийская ассоциация журналистов также присоединилась к призыву освободить задержанного в пятницу в России журналиста базирующегося в Риге интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.
Во вторник, 11 июня, в 9.00 пикет в его поддержку запланирован у здания посольства России в Риге.
Здесь можно взять аватары, обложки для соцсетей и плакаты разного размера.
До встречи!
Галерея: Задержанный журналист Иван Голунов