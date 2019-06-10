"Я из тех русских, которые никогда не голосовали за "Согласие"". Буров о 9 мая, языке и Латвии

В частности отмечается, что в 1998 году Буров начал работать в Рижской думе главой Управления имущества в Департаменте имущества.

"Я тогда был единственным русским на такой должности, но мне никогда не приходилось сталкиваться с отношением "Потому, что русский".

Как раз в то время руководитель Рижской думы Андрис Берзиньш, которого я считаю лучшим мэром, предложил мне вступить в Latvijas ceļš", - рассказал Буров.

После того, как Latvijas ceļš прекратил свое существование, Буров согласился стать основателем партии "Честь служить Риге". Он по-прежнему считает ее партией хозяйственной направленности.

"Я из тех русских, которые никогда не голосовали за "Согласие", за исключением, конечно, общих решений в думе, будучи в одном блоке.

Но на выборах не голосовал, потому что меня больше интересует экономика, а не политика. И в "Согласии" я больше вижу политическую полемику, а не понимание и решение экономических вопросов", - признался он.

Отмечается, что Буров никогда не участвовал в мероприятиях 9 мая у памятника Победы и считает, что мэр Риги не должен там быть.

По мнению Бурова, "Согласие" - партия одного лидера, поэтому с "уходом" Ушакова часть избирателей в случае внеочередных выборов в Рижскую думу могут проголосовать за "Русский союз Латвии" (РСЛ).

"Можно только удивляться, как спустя столько лет после восстановления независимости находятся молодые люди, которые готовы голосовать за РСЛ. Они же граждане Латвии! Я не понимаю этого эмоционально и ментально.

Если люди в возрасте, у них трудности с государственным языком, может быть... Но, например, моя дочь: она закончила русскую школу, ее родной язык русский, но так же хорошо она говорит и на латышском.

Когда Ушаков в свое время на референдуме по языку проголосовал за русский как второй государственный, моя дочь, которой сейчас 28 лет, сказала:

"Спроси у своего Нила, зачем он это делает? Мне все равно, на каком языке говорить!"

Когда в Риге были протесты с призывом "Руки прочь от русских школ!", моя дочь не участвовала в них. Когда она училась в основной школе, педагоги удивлялись, что она в своем сочинении написала, что ее любимый праздник День рождения Латвии - 18 ноября...

Понимаете, русские очень разные.

В государственном управлении все больше русских, и они получают должности не потому, что они в "Согласии", а потому, что у них хорошее образование, они хорошо знают государственный язык. Сейчас русская молодежь не такая, как раньше", - подчеркнул Буров.

В этом же интервью Буров заявил, что учреждение Riga.lv надо ликвидировать, а внеочередные выборы в Риге лучше, чем два года мучений.