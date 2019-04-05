Он заменил Америкса, а теперь будет исполнять обязанности Ушакова. Что мы должны о нём знать?
Мэр Риги Нил Ушаков, отстранённый с должности 5 апреля, передал свои полномочия вице-мэру Олегу Бурову. В свою очередь обязанности вице-мэра будет исполнять второй вице-мэр Вадим Баранник. Что знаем мы о господине Бурове, который предположительно до 25 мая, выборов в Европарламент, будет исполнять обязанности мэра столицы Латвии?
Глава комитета городской собственности Олег Буров от партии "Честь служить Риге" был назначен на должность вице-мэра Риги после отставки Андриса Америкса. Бурова вице-мэром назначили 18 декабря 2018 года.
За его кандидатуру проголосовал 31 депутат, против - 22 депутата Рижской думы.
После избрания на должность "правой руки" мэра Риги он продолжил возглавлять комитет городской собственности и комиссию по деградирующим постройкам.
Во время назначения Бурова на должность вице-мэра также были утверждены и его права принимать решения в капитальных обществах самоуправления - Rīgas ūdens, Rīgas meži, Rīgas nami, Rīgas pilsētbūvnieks, Rīgas serviss, Getliņi EKO и Rīgas siltums.
Сразу после его назначения на должность, политолог Александра Полещук в интервью Русскому TVNET отметила, что Буров - человек Америкса.
"Это "свой человек", который долгое время находится в системе. Это преемник Америкса", - сказала она.
В свою очередь, оппозиционный депутат от "Нового Единства" Вилнис Кирсис переизбрания вице-мэра комментировал так: "Видя, как Ушаков суфлировал Бурова во время вопросов [на заседании Рижской думы], мне страшно, что Ушаков его использует лишь как лавровый листик, чтобы прикрыть свою политическую импотенцию".
Сам же Буров отметил, что в случае гипотетических коррупционных скандалов готов покинуть должность вице-мэра.
Чем занимался?
До того как стать депутатом думы и возглавить комитет городской собственности, Буров долгие годы являлся директором департамента имущества Рижской думы.
Также он руководил (и руководит до сих пор) комиссией по деградирующим среду зданиям. Именно эта комиссия ответственна за снос столичных развалин.
Под контролем Бурова проходило строительство Большой эстрады Межапарка. Когда-то он высказывал мнение, что Риге нужен детский научный центр, наподобие центра АННА. В 2017 году в интервью агентству LETA он говорил, что "надо подумать" о фонде служебных квартир для полицейских, учителей, врачей, социальных работников.
В 2004-2005 годах он был председателем правления в ООО "Jūrmalas attīstības projekti", в 2007-2008 годах занимал должность исполняющего обязанности директора департамента собственности Рижской думы.
В апреле 2008 из-за подозрений в потенциальном конфликте интересов Буров принял решение уйти с должности.
Тогда депутаты фракции "Нового времени" посчитали, что работа Бурова на посту и.о. директора департамента вызывает подозрения в злоупотреблении служебным положением и нарушениях закона. По их информации, Буров увольнял ответственных работников и принимал на их место своих бывших партнеров по бизнесу.
Впрочем, вернулся в департамент собственности Рижской думы, получив должность заместителя директора, Буров достаточно быстро - уже через пять месяцев. Директором департамента Буров стал в 2010 году.
Также Буров с 2009 года занимал пост в Rīgas starptautiskā autoosta. Как известно, это акционерное общество обеспечивает услуги автовокзала в Риге и Елгаве. Наибольший акционер автовокзала - дочернее предприятие Rīgas satiksme - SIA "Rīgas acs", которому принадлежит 49,99% акций. Эту работу он оставил 21 января 2019 года.
Заработки
Представляем вашему вниманию налоговую декларацию должностного лица, которую Буров подавал 14 августа 2008 года, приступая к работе в качестве заместителя директора в комитете городской собственности:
- Другие должности: ответственная персона в Рижском муниципальном агентстве Rīgas gaisma.
- Накопления: 12 350 латов и 1 900 евро наличными. 46 768 латов, 39 961 долларов и 750 евро безналичными средствами.
И вот декларация, которую Буров, будучи главой комиссии по деградирующим постройкам Рижской думы, подавал за 2017 год:
- Другие должности: Депутат Рижской думы, член совета в акционерном обществе Rīgas starptautiskā autoosta, Член комиссии конкурса DI 17 324 RS Департамента имущества Рижской думы, директор Департамента имущества Рижской думы.
- Финансовые инструменты: долговые ценные бумаги (например, облигации) - 15 на сумму 15 000 евро, одна на сумму 8 396 евро, одна на сумму 7 332 евро.
- Автомобиль: BMW X5 XDRIVE 25D (2014)
- Накопления: 34 436 евро
- Заработал в 2017: 68 153 евро
- Долги: 8 011 евро
- Дал в долг: 50 000 евро
Напомним, министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце 5 апреля издал распоряжение об отстранении от должности председателя Рижской думы Нила Ушакова. Среди причин увольнения - нецелевое расходование средств и ненадлежащее исполнение обязанностей по надзору над закупками Rigas Satiksme.
Партия "Согласие" усматривает в отстранении от должности мэра Риги ее члена Нила Ушакова сведение политических счетов. В свою очередь Пуце заявил, что это отнюдь не политическое решение.
В течение 30 дней Ушаков может оспорить решение министра в суде. Ранее мэр Риги заявлял о намерении оспаривать свое отстранение, если оно произойдет.
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