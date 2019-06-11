Табу на черные в кабриолете, или Правила модного этикета: как носить колготки?
В программе STV Pirmā! модного художника и знатока стиля Александра Павлова спросили о главных правилах этикета относительно такой важной детали в гардеробе каждой женщины, как колготки и чулки. Когда предпочтительнее телесный цвет, а когда - темный? В каких случаях позволительно их вообще не надевать, а в каких - обязательно?
"Простейший принцип, о котором надо помнить: для светлого времени суток и теплого сезона - светлые, а для вечера и прохладной погоды - темные колготки", - отмечает Александр Павлов. Следующее, что нужно понять - насколько цвет колготок сочетается с одеждой и временем года.
"Если мы зимой видим женщину в черных полусапожках, пальто и светлых колготках, это выглядит смешно - ассоциируется с голыми ногами.
В таком случае, конечно, лучше надеть темные колготки, и не обязательно черные - можно также темно-коричневые или цвета вишни. Летом же, наоборот, привычнее видеть людей раздетыми, поэтому черные колготки в кабриолете будут смотреться странно".
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