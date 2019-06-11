Табу на черные в кабриолете, или Правила модного этикета: как носить колготки?

В программе STV Pirmā! модного художника и знатока стиля Александра Павлова спросили о главных правилах этикета относительно такой важной детали в гардеробе каждой женщины, как колготки и чулки. Когда предпочтительнее телесный цвет, а когда - темный? В каких случаях позволительно их вообще не надевать, а в каких - обязательно?