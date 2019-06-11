СГД провела обыски в католических церквях: подозревают растрату пожертвований

Служба государственных доходов (СГД) провела обыски в католических церквях Латвии из-за подозрений в незаконном расходовании пожертвований, сообщили агентству LETA представители церкви.
5 июня обыски прошли в нескольких католических храмах. Задержанных в рамках уголовного процесса нет.
Одна из причин обысков - приобретение автомашины более пяти лет назад. В ближайшее время после выяснения обстоятельств стороны дадут более подробные объяснения.
В настоящее время Латвийская Римско-католическая церковь сотрудничает с СГД, предоставляя всю необходимую информацию для рассмотрения дела, заявили представители церкви.