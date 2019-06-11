Чеченские школьники устроили массовую драку со стрельбой перед экзаменом

В Грозном в одной из школ возникла драка со стрельбой. В ней участвовали школьники и сотрудники полиции. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на "Кавказ. Реалии".
Согласно данным источников издания, полицейский высказал претензии одному из учеников девятого класса, пришедшего сдавать экзамен. За парня вступились его друзья, одного из ребят сотрудник полиции ударил по лицу. Завязалась драка, к которой присоединились и другие полицейские.
Согласно версии источников сайта "Голос ислама", драка завязалась, когда у одного из выпускников обнаружили шпаргалку, а потом вывели из здания.
Директор школы № 54 Мадина Берсанова сообщила "Кавказ. Реалии", что сначала конфликт возник между школьниками, а сотрудники полиции появились позднее. Она отметила, что ни один из школьников не был травмирован.
СК по Чеченской республике начал доследственную проверку данных сообщений. Также, в сообщении на сайте ведомства говорится, что во время драки были выстрелы из автоматического оружия.