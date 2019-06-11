Трагедия на Дунае: из воды подняли утонувший корабль и извлекли тела туристов

Утром 11 июня прогулочный катер, который менее двух недель назад затонул на реке Дунай в Венгрии, подняли из воды, передает AP. Там были найдены останки нескольких пассажиров.
На небольшом катере Hableany ("Русалка") находилось 35 человек, 33 из которых были южнокорейскими туристами, но спасти удалось только семерых.
20 человек официально признали погибшими. Из них - 19 туристы из Южной Кореи и один член экипажа. 8 людей считались пропавшими без вести, однако в настоящее время это число сократилось до четырех.
В операции возвращения останков жертв был задействован плавучий кран, баржи, спасательные службы и водолазы, которые смогли попасть на борт затонувшего корабля после того, как плавучий кран поднял катер над поверхностью воды.
Планируется, что с помощью плавучего крана удастся поднять корабля полностью. Затем он будет передан в распоряжение полиции, чтобы сотрудники правоохранительных органов смогли расследовать обстоятельства трагедии.
После катастрофы в Венгрии был задержан капитан корабля Viking Sigyn. Он задержан по подозрению в подвергании водного движения опасности, которое привело ко многим случаям смерти".
Адвокат капитана сообщил, что его клиент ни делал ничего плохого.
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