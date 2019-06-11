Строительство Rail Baltica начнется в конце 2020 года

Строительство узла Рижской станции на железнодорожной линии Rail Baltica планируется начать в конце 2020 года, рассказал председатель правления строительной компании ReRe grupa Гунтис Аболтиньш-Аболиньш.
Он подчеркнул, что проектировочные работы уже начаты, и, предположительно, в середине или во второй половине 2020 года начнутся отдельные подготовительные работы около Рижской центральной железнодорожной станции. В свою очередь, в конце 2020 года или начале 2021 начнутся строительные работы.
Министр сообщения Талис Линкайтс заявил, что это самый важный и, возможно, самый сложный отрезок на всей трассе Rail Baltica.
"Эта линия изменит нашу жизнь. Это новая железнодорожная инфраструктура, за последние 50-70 лет ничего подобного в Латвии не строилось . Это большой вызов для проектировщиков, строителей, городских планировщиков, и для нас - жителей, которым предстоит некоторое время уживаться со сложностями ", - сказал министр.
Несмотря на то, что большие строительные работы могут быть обременительными, Rail Baltica даст новые возможности для путешествий, создания регионального сообщения, а также поможет развитию территорий, находящихся на пути новой железнодорожной линии, подчеркнул он.
По словам члена правления ООО "Европейские железнодорожные линии", являющегося акционером созданного для реализации проекта Rail Baltica предприятия RB Rail, Каспарса Вингриса, проект подразумевает полную перестройку железнодорожной системы на отрезке длиной 2,6 км. Кроме того, на станции будут перестроены все железнодорожные платформы, к которым будут вести эскалаторы и лифты. Платформы будут оснащены навесами, а этажом выше будут находится благоустроенные залы ожидания, где можно будет оставить на хранение багаж. Под станцией будет оборудовано место для автомашин и велосипедов.
Строительные работы затронут практически весь центр, но они спланированы таким образом, чтобы не пришлось перекрывать все близлежащие улицы, и станция могла бы продолжить работу, подчеркнул Вингрис.
Планируется, что с 2022 года начнется перестройка станции со стороны Латгальского предместья, а с 2024 года - со стороны центра. в 2025 году будет проведена заключительная отделка. Мост будет строиться с 2022 по 2025 год.
Согласно плану, железнодорожная линия "Rail Baltica" будет готова к движению поездов в 2026 году.
Как сообщалось ранее, железнодорожный мост, насыпь и комплекс Центрального железнодорожного вокзала в Риге в рамках проекта Rail Baltica за 430,5 млн евро построит объединение строительных фирм Besix ReRe Group, в которое входят бельгийская Besix и латвийское ООО ReRe buve.
Заключенный с "Besix ReRe Group" договор предусматривает полную разработку и согласование строительного проекта, строительные работы и полную ответственность за реализацию проекта.
Финансирование этого проекта в размере 81-85% обеспечивает ЕС, остальную часть - госбюджет Латвии. Получателем финансирования ЕС и исполнителем проекта является Министерство сообщения. По предварительным оценкам, общие траты на строительство Rail Baltica составят 5,8 млрд евро.
Проект Rail Balticа предусматривает строительство скоростной международной железной дороги от Таллина до границы Литвы с Польшей. Ширина колеи составит 1435 мм (европейский стандарт), пассажирские поезда по этой железной дороге будут ходить со скоростью до 240 км/ч, грузовые - до 120 км/ч.