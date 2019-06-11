Вт, 11.06.2019
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Полиция разыскивает пропавшего три недели назад 31-летнего Юрия Стрельчука

ФОТО: facebook.com/bezvests.lv

31-летний Юрий Стрельчук последний раз был замечен 18 мая 2019 года. В этот день его видели в последний раз в Прейли, он также может находиться в Даугавпилсе. Говорит по-русски, передает bezvests.lv.

Приметы: pост 183 см, темно-каштановые короткие волосы, худощавое телосложение.

Был одет: в синюю футболку, светло-серые штаны и легкие выходные туфли. Одежда видна на фотографии.

Особая примета: шрам на носу.

Просим всех, кто видел пропавшего мужчину или что-то знает о его возможном месте нахождения, сообщать в полицию по телефону 110 или в bezvests.lv по телефону 220 084 084.

ФОТО: facebook.com/bezvests.lv

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