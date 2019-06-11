Полиция разыскивает пропавшего три недели назад 31-летнего Юрия Стрельчука

31-летний Юрий Стрельчук последний раз был замечен 18 мая 2019 года. В этот день его видели в последний раз в Прейли, он также может находиться в Даугавпилсе. Говорит по-русски, передает bezvests.lv.
Приметы: pост 183 см, темно-каштановые короткие волосы, худощавое телосложение.
Был одет: в синюю футболку, светло-серые штаны и легкие выходные туфли. Одежда видна на фотографии.
Особая примета: шрам на носу.
Просим всех, кто видел пропавшего мужчину или что-то знает о его возможном месте нахождения, сообщать в полицию по телефону 110 или в bezvests.lv по телефону 220 084 084.