Самоуправления исчерпали возможности займов

Одной из первых работ правительства Кришьяниса Кариньша стало молниеносное разделение самоуправлениям всего определенного в бюджете на этот год лимита займов, который оказался заметно меньше запрашиваемой самоуправлениями суммы. Об этом пишет газета Neatkariga.
Вчера правительство приняло к сведению, что самоуправления запросили, но не получили займов на 71,6 млн евро для капиталовложений в этом году. Эта сумма делится примерно пополам между между проектами, финансируемыми из фондов Европейского союза, и другими проектами, которые самоуправления посчитали достаточно важными для реализации за свои деньги.
Без финансирования осталось около 200 заявленных самоуправлениями проектов. Они разделены на две очереди (соответственно - на проекты ЕС и другие проекты) и ждут, не отдаст ли какое-то самоуправление деньги досрочно. И такое действительно случается, ведь за пять месяцев государство досрочно получило почти 17 млн евро.