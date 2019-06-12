Ср, 12.06.2019
Мы считаем, что Иван Голунов отправлен под домашний арест (а не в изолятор) благодаря беспрецедентной кампании журналистской солидарности. По нынешним меркам то, что произошло - невероятно. Иван Колпаков, главный редактор "Медузы"

Самоуправления исчерпали возможности займов

Кришьянис Кариньш

ФОТО: Valsts kanceleja

Одной из первых работ правительства Кришьяниса Кариньша стало молниеносное разделение самоуправлениям всего определенного в бюджете на этот год лимита займов, который оказался заметно меньше запрашиваемой самоуправлениями суммы. Об этом пишет газета Neatkariga.

Вчера правительство приняло к сведению, что самоуправления запросили, но не получили займов на 71,6 млн евро для капиталовложений в этом году. Эта сумма делится примерно пополам между между проектами, финансируемыми из фондов Европейского союза, и другими проектами, которые самоуправления посчитали достаточно важными для реализации за свои деньги.

Без финансирования осталось около 200 заявленных самоуправлениями проектов. Они разделены на две очереди (соответственно - на проекты ЕС и другие проекты) и ждут, не отдаст ли какое-то самоуправление деньги досрочно. И такое действительно случается, ведь за пять месяцев государство досрочно получило почти 17 млн евро. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ