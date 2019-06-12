Самоуправления исчерпали возможности займов

Вчера правительство приняло к сведению, что самоуправления запросили, но не получили займов на 71,6 млн евро для капиталовложений в этом году. Эта сумма делится примерно пополам между между проектами, финансируемыми из фондов Европейского союза, и другими проектами, которые самоуправления посчитали достаточно важными для реализации за свои деньги.