Иван Голунов вышел на свободу

"Ваня! Ваня! Ваня! Ура!". Журналист "Медузы" Иван Голунов свободен pic.twitter.com/9EXwZHHW1X — Meduza (@meduzaproject) June 11, 2019

Голунов оставил здание полиции Москвы в сопровождении группы сторонников.

"Все произошло так быстро, спасибо вам за это, спасибо, что поддерживали меня. Думаю, это каким-то образом повлияло на ход событий", - сказал журналист собравшимся со слезами на глазах.

Он выразил надежду, что его дело изменит полицейскую практику в России, "и такая ситуация в этой стране больше не повторится".

Иван Голунов добавил, что продолжит заниматься журналистскими расследованиями. "Вероятно, мне нужно будет очень много работать для того, чтобы оправдать ваше доверие и вашу веру в меня. Спасибо огромное", - сказал он.

Ранее во вторник глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что дело Голунова прекращено в связи с недоказанностью его вины.

Колокольцев также сообщил, что от занимаемой должности отстранены сотрудники правозащитных учреждений, которые занимались делом Голунова. По отношению к полицейским, задержавшим журналиста, начата проверка.

Также он рассказал, что попросит президента России Владимира Путина освободить от должности начальника полиции западного округа Москвы Андрея Пучкова и руководителя Управления по контролю за оборотом наркотиков Юрия Девяткина.

Напомним, журналист был задержан на прошлой неделе в Москве, куда он отправился на встречу с информационным источником.

Следователи пояснили, что Голунов якобы пытался продать наркотики.

Сам журналист настаивает, что пакетики с неизвестным веществом в его вещи, а позднее и в его квартиру подкинули сотрудники полиции.

После задержания Голунову в четверг в течение 16 часов не позволяли встретиться с адвокатом, также он обвинил полицейских в избиении.

Позднее он был помещен под домашний арест. Наркотиков в его крови не обнаружили.