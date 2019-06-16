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Косы из смеси навоза и зубы, которые "ночью идут в туалет". Рассказ литовского туриста о приключениях в Африке

Роскошные головные украшения и непростые местные обычаи: литовский путешественник посетил две уникальных деревни в Африке и вернулся с фантастическим рассказом. Неукротимая природа, красочные бусы и многовековые обычаи были собраны на литовском портале 15min, где с путешественником Даном Панкевичем предлагают заглянуть в самые дальние уголки Африки в рамках проекта "Африканская экспедиция".

Глинянные косы и отдых в тени баобаба

Путешественник прибыл в Анголу с особой целью: он хотел встретить кого-нибудь из самых отдаленных племен, однако единственный ориентир и информация, что у него была - это несколько фотографий на телефоне.

Дан показывал соответствующие фотографии везде, куда шел, однако большинство собеседников не знали о существовании такого племени. Но люди, которых он встречал, были дружелюбны и искали информацию у своих знакомых.

Через десять дней Дан в конце концов достиг пункта назначения, поселка Мумвил.

ФОТО: 15min.lt

Деревню приветствовал глава племени, с которым путешественник общался с помощью языка жестов. Он позволил Дану остаться в деревне на некоторое время и поставить палатку под большим баобабовым деревом - главным местом встречи мужчин в деревне.

Все свиньи, курицы и прочий скот вокруг прятались в теньке дерева, точно также как и путешественник спасался от палящего солнца.

Галерея: Необычные украшения для волос женщин из деревни Ангола

Женщины этого племени могут гордиться необычной укладкой волос: твердые "косы", которые сделаны из сушеного коровьего навоза, глины, жира, коры, различных лекарств и земли. "Косы" называют нонтомби. Женщины обычно носят от четырех до шести таких "кос". Если у них на голове всего три нонтомби, то это значит, что кто-то в ее семье умер.

ФОТО: 15min.lt

Более молодые представительницы племени украшают волосы всего двумя "косами", сделанными из красной глины.

"Они выглядели совсем как из иного мира. Девушки ходили медленно с опущенными головами, даже не смотрели мне в глаза. Непонятно, что это было - стеснение или следование местным обычаям", - рассказал Панкевич.

Галерея: Женщины племени отправляются на местный рынок

У женщин вокруг шеи в несколько слоев наложены бусы. Их там много, что в них нельзя повернуть голову: дамы при разговоре разворачиваются к собеседнику всем телом.

Некоторые женщины носят такие бусы, которые невозможно снять. Они сделаны из плетеных веточек и глины. Большинство женщин предпочитает носить цепочки из бисера, где каждый цвет отображает определенную жизненную стадию.

"Я видел женщину, у которой на ногах были металлические кольца. Это не только украшение, но и также защита от живущих в окрестностях змей", - пояснил турист, отметив, что у местных украшений не только эстетическое назначение, но и практическое.

ФОТО: 15min.lt

Проходя через поселок, мужчина заметил также некую женщину, привязанную к дереву металлической цепью. Местные с помощью знаков пояснили, что привязанная страдает душевными расстройством, угрожающим безопасности жителей деревни. Жители племени заботятся о больной настолько хорошо, насколько могут: приносят воду, а также кукурузную кашу три раза в день (такой же обед, которым питаются сами жители).

Зубы, которые уходят ночью

Далее путешественник отправился вглубь пустыни, где встретил еще одно красочное племя - Муцубал. Здесь женщины ходят с ремнем или веревкой вокруг груди, которые служат своеобразным бюстгальтером. Волосы они прячут под своеобразные широкие шапки.

Галерея: Красочные девушки племени Муцубал

Одна из самых интересных особенностей женщин племени - то, что у них обычно нет обоих рядов передних зубов.

"Представители племени верят, что эти зубы ночью отправляются "в туалет", а утром возвращаются в рот грязными. Лучше, чтобы их не было вообще!", - пояснил Дан Панкевич.

Жители племени особенно любят курить, часто используя длинные элегантные металлические трубки.

ФОТО: 15min.lt

Интересный обычай касается пар племени: мужу и жене запрещено разговаривать друг с другом на людях, пока у них не появится первый ребенок.