СМИ: возможно, произошла утечка заданий школьного экзамена по истории

Имеющаяся в распоряжении журналистов информация свидетельствует о том, что задания могли быть сфотографированы за пару часов до начала экзамена и распространены в приложении Whatsapp. Госполиция начала расследование.

LTV задания из экзамена по истории получило от человека, который утверждает, что содержание теста было известно за пару часов до его начала.

Государственный центр содержания образования (VISC) изучал упомянутые изображения на протяжении всего дня. Несмотря на то, что в распечатку каждого экзамена включен особый знак для распознавания учебного заведения, по присланным снимкам сложно установить конкретную школу. Известно лишь то, что фотографии были сделаны в основной школе.

В VISC также подтвердили, что сфотографированные задания являются аутентичными и существует основание для беспокойства о возможном совершенном противозаконном действии.

"Грустно, но этот случай не останется без внимания и, на данный момент информация о произошедшем передана полиции. Конечно, мы хотели бы побыстрее получить результаты расследования, узнать, что и каким образом произошло", - подчеркнула представитель центра Диана Аболтиня.

Согласно временной версии VISC о произошедшем, основная школа могла "слить" информацию и другим учебным заведениям, предположительно, используя приложение Whatsapp. Это уже будут оценивать полицейские.

Тем временем имеющаяся в распоряжении LTV информация свидетельствует о том, что задания могли быть заранее известны ученикам Рижской государственной 2-й гимназии. Интервью с директором учебного заведения Гунтисом Василевскисом журналистам организовать не удалось, поскольку он был занят. В школе он неохотно говорил с представителями LTV.

"Я ничего об экзаменах по истории не могу сказать. Вам стоит брать интервью у учительницы истории. Я ничего вам не могу сказать об экзамене", - заявил директор школы, указав, что ему не были известны задания из экзамена.

Он также отказался отвечать на вопрос о том, были ли они известны кому-то другому в школе.

Экзамен проводила заместитель Василевскиса, которая отрицает нарушения. Отмечается, что в прошлом году она сама сообщала о нарушениях такого рода.

В VISC указали, что даже после применения усиленных требований безопасности, например, привлечения независимых наблюдателей, от проблем избавиться не удается.

"Несмотря на то, что ежегодно улучшаются мероприятия безопасности, упомянутое заставляет еще более скрупулезно посмотреть на произошедшее и понять, как еще усовершенствовать эти мероприятия", - заявила Аболтиня.

Госполиция обещает ознакомиться с полученной информацией, только после этого последует решение.