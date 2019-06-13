Введение системы страхования здоровья отложили до 2021 года

Первоначально этот принцип планировалось ввести с 2019 года.

Поддержку получило также предложение министра благосостояния Илзе Винькеле о том, что лица, не застрахованные согласно закону, не должны платить добровольные взносы, а тем, кто уже внес эти взносы, они будут автоматически возвращены.

В начале года парламент принял закон, предусматривающий отложить введение системы "двух корзин" до 1 июля текущего года, так как у лечебных учреждений не было возможности убедиться в правах пациентов на оплачиваемые государством услуги.