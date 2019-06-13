Чт, 13.06.2019
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Введение системы страхования здоровья отложили до 2021 года

ФОТО: Depositphotos

В четверг, 13 июня, Сейм принял в окончательном чтении поправки к закону о финансировании здравоохранения, предусматривающее отложить введение "системы двух корзин медицинских услуг" до 2021 года.

Первоначально этот принцип планировалось ввести с 2019 года.

Поддержку получило также предложение министра благосостояния Илзе Винькеле о том, что лица, не застрахованные согласно закону, не должны платить добровольные взносы, а тем, кто уже внес эти взносы, они будут автоматически возвращены.

В начале года парламент принял закон, предусматривающий отложить введение системы "двух корзин" до 1 июля текущего года, так как у лечебных учреждений не было возможности убедиться в правах пациентов на оплачиваемые государством услуги.

Затем после утверждения правительства изменилось мнение о системе "двух корзин", которую не поддерживает министр здравоохранения Илзе Винькеле. Министр считает, что все, кто получает доход от работы, должны платить страховой взнос за медицину в размере 1% от взносов социального страхования, а остальные должны платить взнос в размере 51 евро.

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