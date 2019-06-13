45-летняя Юлия Высоцкая показала безупречную фигуру в мини-бикини

На днях супруга режиссера Андрея Кончаловского порадовала своих поклонников снимком, на котором она запечатлена в бикини на фоне красивейшего морского пейзажа.

"Хорошее начало недели", - так лаконично подписала Юлия этот кадр.

Стройные ножки, плоский живот и идеальная осанка загорелой звезды восхитили подписчиков.

"Фигура - просто восторг, так держать", "Как можно вкусно готовить и при этом оставаться стройняшкой? В чем секрет?", "Какая красота!", "Супер-женщина, фигура на зависть всем",

"Вы великолепно выглядите! И это при том, КАК Вы готовите!)) Браво!" - принялись осыпать комплиментами свою любимицу поклонники.

С удовольствием присоединяемся ко всем добрым словам в адрес Юлии, а выпады недоброжелателей - вроде "а где попа??? девушка, приседать надо)))", - без которых, естественно, не обошлось, оставим без внимания. А заодно напомним, что