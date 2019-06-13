45-летняя Юлия Высоцкая показала безупречную фигуру в мини-бикини
Известная российская актриса театра и кино, телеведущая и кулинар Юлия Высоцкая знает множество рецептов всевозможных лакомств, но при этом остается стройной и может похвастаться подтянутой фигуркой на зависть многим юным девушкам.
На днях супруга режиссера Андрея Кончаловского порадовала своих поклонников снимком, на котором она запечатлена в бикини на фоне красивейшего морского пейзажа.
"Хорошее начало недели", - так лаконично подписала Юлия этот кадр.
Стройные ножки, плоский живот и идеальная осанка загорелой звезды восхитили подписчиков.
"Фигура - просто восторг, так держать", "Как можно вкусно готовить и при этом оставаться стройняшкой? В чем секрет?", "Какая красота!", "Супер-женщина, фигура на зависть всем",
"Вы великолепно выглядите! И это при том, КАК Вы готовите!)) Браво!" - принялись осыпать комплиментами свою любимицу поклонники.
С удовольствием присоединяемся ко всем добрым словам в адрес Юлии, а выпады недоброжелателей - вроде "а где попа??? девушка, приседать надо)))", - без которых, естественно, не обошлось, оставим без внимания. А заодно напомним, что
"девушке" 45 лет и она ежедневно занимается спортом, играет в теннис не меньше часа, уделяет время йоге, бегает по утрам и правильно питается.
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Рыбачка Соня, как-то в мае... прошло всего пять дней с тех пор, как мы уехали из Генуи, а кажется это было в другой жизни... #скучаю #сценыизсупружескойжизни #кончаловский #бергман #безфильтров #senzafiltri #надюшкаснами @nadezdaknyazeva❤️ @_a_nn_a_n_ ❤️ #юлиявысоцкая #juliavysotskaya