После штрафа за пост в России запустили флешмоб о "сказочном Путине"

В Новгородской области 22 апреля суд оштрафовал местного жителя Юрия Картыжева на 30 тысяч рублей по новому закону о неуважении к власти — мужчину осудили за два поста во "ВКонтакте", в которых он якобы написал "Путин — сказочный *******", пишет Meduza.
Отмечается, что дело Картыжева - это первый случай применения этого закона, о котором стало известно.
Как пишет Meduza, на своей странице во "ВКонтакте" Юрий Картыжев постоянно критикует российскую власть. В разговоре изданием Картыжев подтвердил, что публиковал ролики, но уточнил, что в постах мата не было - там, по его словам, было написано буквально следующее: "Путин — сказочный дол…".
Он подчеркнул, что такая формулировка может значить что угодно, вплоть до "Путин — сказочный долгожитель".
Картыжев уверен, что надпись "Путин — сказочный *******" на его странице оставили полицейские, которые якобы взломали его страницу и отредактировали посты.
Закон о неуважении к власти вступил в силу 29 марта. Посты на странице Картыжева появились спустя два дня. По итогу против Картыжева возбудили дело об административном правонарушении по статье о неуважении к власти.
Это произошло всего через день после обнаружения постов — 3 апреля, а 22 апреля жителя Новгородской области оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Картыжев заявил, что намерен оспорить решение и дойти до Европейского суда по правам человека.
Тем временем пользователи соцсетей запустили флешмоб - многие пишут посты, в которых повторяется фраза с упоминанием Путина. Некоторые призывают вывести соответствующий хэштег в тренды, чтобы поддержать оштрафованного мужчину.
Фраза "сказочный *******" — это цитата из фильма "Даун Хаус", снятого в 2001 году Романом Качановым по мотивам романа Федора Достоевского "Идиот".
А если «сказочный *****» — это оскорбление власти, то как будет без оскорбления?— Leonid Volkov (@leonidvolkov) April 23, 2019
«Настоящий *****»?
Что ж, с этим можно согласиться.
Путин-сказочный краб— Фрося Педулькина (@50herz) April 24, 2019
Надпись «Путин - ***ер» подарила нам с @plushev феерию лозунгов: Путин - супер, Путин вытер и Путин - эклер. Но вот что делать с «Путин - сказочный *******»?!— Tania Felgengauer (@t_felg) April 24, 2019
Иван Грозный, Путин Сказочный— Sergey Dikarev (@SergeWilder) April 24, 2019
Вот так правители получают к имени дополнительные стикеры. Иван - Грозный, Екатерина - Великая, Владимир - Сказочный.— Sergey Elkin (@Sergey_Elkin) April 24, 2019