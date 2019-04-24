После штрафа за пост в России запустили флешмоб о "сказочном Путине"

Отмечается, что дело Картыжева - это первый случай применения этого закона, о котором стало известно.

Как пишет Meduza, на своей странице во "ВКонтакте" Юрий Картыжев постоянно критикует российскую власть. В разговоре изданием Картыжев подтвердил, что публиковал ролики, но уточнил, что в постах мата не было - там, по его словам, было написано буквально следующее: "Путин — сказочный дол…".

Он подчеркнул, что такая формулировка может значить что угодно, вплоть до "Путин — сказочный долгожитель".

Картыжев уверен, что надпись "Путин — сказочный *******" на его странице оставили полицейские, которые якобы взломали его страницу и отредактировали посты.

Закон о неуважении к власти вступил в силу 29 марта. Посты на странице Картыжева появились спустя два дня. По итогу против Картыжева возбудили дело об административном правонарушении по статье о неуважении к власти.

Это произошло всего через день после обнаружения постов — 3 апреля, а 22 апреля жителя Новгородской области оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Картыжев заявил, что намерен оспорить решение и дойти до Европейского суда по правам человека.

Тем временем пользователи соцсетей запустили флешмоб - многие пишут посты, в которых повторяется фраза с упоминанием Путина. Некоторые призывают вывести соответствующий хэштег в тренды, чтобы поддержать оштрафованного мужчину.

Фраза "сказочный *******" — это цитата из фильма "Даун Хаус", снятого в 2001 году Романом Качановым по мотивам романа Федора Достоевского "Идиот".

А если «сказочный *****» — это оскорбление власти, то как будет без оскорбления?

«Настоящий *****»?

Что ж, с этим можно согласиться. — Leonid Volkov (@leonidvolkov) April 23, 2019

Путин-сказочный краб — Фрося Педулькина (@50herz) April 24, 2019

Надпись «Путин - ***ер» подарила нам с @plushev феерию лозунгов: Путин - супер, Путин вытер и Путин - эклер. Но вот что делать с «Путин - сказочный *******»?! — Tania Felgengauer (@t_felg) April 24, 2019

Иван Грозный, Путин Сказочный — Sergey Dikarev (@SergeWilder) April 24, 2019