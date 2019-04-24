Ср, 24.04.2019
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После штрафа за пост в России запустили флешмоб о "сказочном Путине"

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ФОТО: Reuters/ScanPix

В Новгородской области 22 апреля суд оштрафовал местного жителя Юрия Картыжева на 30 тысяч рублей по новому закону о неуважении к власти — мужчину осудили за два поста во "ВКонтакте", в которых он якобы написал "Путин — сказочный *******", пишет Meduza.

Отмечается, что дело Картыжева - это первый случай применения этого закона, о котором стало известно.

Как пишет Meduza, на своей странице во "ВКонтакте" Юрий Картыжев постоянно критикует российскую власть. В разговоре изданием Картыжев подтвердил, что публиковал ролики, но уточнил, что в постах мата не было - там, по его словам, было написано буквально следующее: "Путин — сказочный дол…".

Он подчеркнул, что такая формулировка может значить что угодно, вплоть до "Путин — сказочный долгожитель".

Картыжев уверен, что надпись "Путин — сказочный *******" на его странице оставили полицейские, которые якобы взломали его страницу и отредактировали посты.

Закон о неуважении к власти вступил в силу 29 марта. Посты на странице Картыжева появились спустя два дня. По итогу против Картыжева возбудили дело об административном правонарушении по статье о неуважении к власти.

Это произошло всего через день после обнаружения постов — 3 апреля, а 22 апреля жителя Новгородской области оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Картыжев заявил, что намерен оспорить решение и дойти до Европейского суда по правам человека. 

Тем временем пользователи соцсетей запустили флешмоб - многие пишут посты, в которых повторяется фраза с упоминанием Путина. Некоторые призывают вывести соответствующий хэштег в тренды, чтобы поддержать оштрафованного мужчину.

Фраза "сказочный *******" — это цитата из фильма "Даун Хаус", снятого в 2001 году Романом Качановым по мотивам романа Федора Достоевского "Идиот".

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