Обыски в католических церквях: изъяты пожертвования на сумму в несколько десятков тысяч евро

По этой причине министр юстиции Янис Борданс на Совете по духовным делам собирается призвать СГД разъяснить правильность учета полученных в церкви пожертвований, сообщил пресс-секретарь министра Андрис Витенбургс.

Борданс во время ознакомитильного визита встретился с архиепископом Риги Збигневом Станкевичем, чтобы обсудить вопросы сотрудничества государства и церкви.

Особое внимание во время встречи было уделено недавним событиям, которые по инициативе СГД прошли в нескольких католических общинах. Учитывая озвученное в переговорах, Борданс попросит премьер-министра Кришьяниса Кариньша созвать Совет по духовным делам, чтобы СГД смогла разъяснить руководителям религиозных организаций вопросы правильности ведения бухгалтерского учета.

На Совете по духовным делам, который является координирующим сотрудничество государства и религиозных организаций, ответственным должностным лицам придется объяснить свою работу. Всем сторонам необходимо договориться о самом правильном решении в учете полученных религиозными организациями пожертвований, в том числе стоит договориться об обеспечении принципа прозрачности, отметил Борданс.

В то же время он подчеркнул, что осуществляя принцип "Сначала консультируйся", контролирующие и надзирающие структуры через содействие пониманию обеспечивают выполнение соответствующих требований, применение наказаний и санкции за те случаи, когда сотрудничество оказалось безрезультатным. Однако, как заявил министр, в отдельных случаях "при использовании несоразмерных административных ресурсов в уголовных делах", результаты заставляют задуматься о целесообразности их использования, например, глядя на изъятые из пожертвованных общинам денежные средства.

"Это противопоставляет интересы государства и церкви, увеличивая трещину между нами и недопонимание целей и причин включения репрессивного аппарата власти, а не способствует сотрудничеству государства и религиозных организаций как равноценных партнеров, направленных на размножение благосостояния общества", - указал Борданс.

Также министр юстиции и Рижский архиепископ митрополит обсудили возможные риски угроз свободы религии,подчеркнув важность сплочения общества, содействия взаимному терпению и толерантности. Также обе стороны обменялись мнениями о дальнейшем управлении церковью Святого Петра, а также сохранении сакрального наследия и восстановлении памятников культуры.

Ранее сообщалось, что 5 июня СГД провела обыски в нескольких католических церквях Латвии из-за подозрений в незаконном расходовании пожертвований.

