США обвинили Иран в атаке на нефтяные танкеры

В США в атаке на нефтяные танкеры в Оманском заливе обвинили Иран. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео, сообщает BBC.
Политик указал, что власти сделали такой вывод, учитывая информацию об оружии, которое было использовано при атаке.
Напомним, в четверг, 13 июня, два нефтяных танкера, принадлежащие норвежской компании Frontline и японской фирме Kokuka Sangyo, были атакованы. В результате на судах произошли взрывы и пожар, отмечает "Дождь".
Сообщается, что все 23 члена экипажа были эвакуированы и в ЧП никто не пострадал. Все они находятся в безопасности. Согласно информации Reuters, причиной для взрыва могла послужить мина.
Представитель иранских властей в интервью с BBC опроверг причастность Ирана к атаке на танкеры.