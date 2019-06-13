США обвинили Иран в атаке на нефтяные танкеры

Политик указал, что власти сделали такой вывод, учитывая информацию об оружии, которое было использовано при атаке.

Напомним, в четверг, 13 июня, два нефтяных танкера, принадлежащие норвежской компании Frontline и японской фирме Kokuka Sangyo, были атакованы. В результате на судах произошли взрывы и пожар, отмечает "Дождь".

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Сообщается, что все 23 члена экипажа были эвакуированы и в ЧП никто не пострадал. Все они находятся в безопасности. Согласно информации Reuters, причиной для взрыва могла послужить мина.