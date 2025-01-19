МВД Латвии: гражданам РФ и Беларуси нельзя управлять критической инфраструктурой

Критическая инфраструктура - это объекты, системы или их части, размещенные в Латвии, которые имеют решающее значение для выполнения важных общественных функций, а также для обеспечения здоровья людей, безопасности, экономического и социального благополучия.

С целью усилить защиту критически важных для безопасности государства и общества объектов поправки устанавливают, что владелец, бенефициар или законный управляющий критической инфраструктуры должен быть лоялен Латвии и ее Сатверсме и не вправе оказывать поддержку, в том числе информационную, лицам или государствам, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости демократических стран или их конституционному строю.

Кроме того, поправки гласят, что Россия или Беларусь, а также их граждане либо юридические лица, зарегистрированные в России или Беларуси, не могут владеть, управлять, являться бенефициарами критической инфраструктуры или инфраструктуры особо важного значения для Европы. Лицам, связанным с Россией или Беларусью, также предлагается запретить занимать должности в структурах управления критической инфраструктурой и европейской инфраструктурой особого значения.

Согласно поправкам, граждане России и Беларуси не смогут работать или оказывать услуги в критической инфраструктуре и европейской критической инфраструктуре, если при этом им предоставляется доступ к информации или технологическому оборудованию, важному для функционирования таких объектов.

Однако в исключительных случаях граждане России или Беларуси смогут заниматься деятельностью в сфере критической или европейской критической инфраструктуры только по специальному разрешению органов государственной безопасности.

Поправки должны быть рассмотрены Кабинетом министров и затем приняты Сеймом.

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