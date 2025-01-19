Хотя Трамп уже перестал говорить о "мире за 24 часа", его команда по-прежнему обещает мир "за 100 дней" или "через несколько месяцев". В статье отмечается, что такие попытки точно обозначить сроки окончания войны вызывают беспокойство в Киеве.

"Речь о том, что здесь нельзя принимать простые и быстрые решения. Инициатива должна оставаться под контролем, ее нельзя отдавать России", - говорит советник руководителя канцелярии президента Украины Михаил Подоляк.

Пока российская армия медленно продвигается в Донбассе, Украина, по словам ее должностных лиц, реализует свою главную стратегию далеко за линией фронта. Речь идет об ударах украинских беспилотников большой дальности по ключевым объектам российского военно-промышленного комплекса и нефтепереработки.

Подоляк подчеркивает, что эти удары существенно влияют на экономику России, а именно это - самое уязвимое место Путина. По его словам, важно, чтобы Кремль вступил в переговоры вынужденно, а не по собственной воле.