Киев разъяснил команде Дональда Трампа, что преждевременные попытки начать мирные переговоры с Россией станут для Украины роковыми. Сначала агрессора нужно ослабить, и только потом можно вступать с ним в диалог, пишет британская газета The Telegraph.
Хотя Трамп уже перестал говорить о "мире за 24 часа", его команда по-прежнему обещает мир "за 100 дней" или "через несколько месяцев". В статье отмечается, что такие попытки точно обозначить сроки окончания войны вызывают беспокойство в Киеве.
"Речь о том, что здесь нельзя принимать простые и быстрые решения. Инициатива должна оставаться под контролем, ее нельзя отдавать России", - говорит советник руководителя канцелярии президента Украины Михаил Подоляк.
Пока российская армия медленно продвигается в Донбассе, Украина, по словам ее должностных лиц, реализует свою главную стратегию далеко за линией фронта. Речь идет об ударах украинских беспилотников большой дальности по ключевым объектам российского военно-промышленного комплекса и нефтепереработки.
Подоляк подчеркивает, что эти удары существенно влияют на экономику России, а именно это - самое уязвимое место Путина. По его словам, важно, чтобы Кремль вступил в переговоры вынужденно, а не по собственной воле.
"46% российской нефтеперерабатывающей отрасли подвергается атакам или находится в зоне досягаемости украинского вооружения. Это означает, что Россия постепенно теряет значительную часть этой ключевой сферы своей экономики. Кроме того, наносятся удары по важным военным объектам в европейской части России. Нам нужно сохранять это давление, если мы хотим начинать переговоры с позиций силы. Лишь когда Россия будет нести потери, она окажется готова к осмысленному диалогу", - заявил Подоляк.
Однако, как рассказал автору публикации один источник в украинской разведке, в большинстве случаев россиянам удается отремонтировать нефтяные объекты "за неделю". По мнению этого источника, только дополнительные поставки западных ракет в сочетании с более жесткими санкциями в энергетической сфере заставят Путина задуматься об ограничении агрессии.
По мнению Подоляка, Киеву хотя бы частично удалось убедить команду Трампа, что агрессия России в Украине "направлена не столько на захват украинской территории, сколько на перераспределение влияния" в Европе.
Иными словами, Трампу разъяснили, что конечная цель Путина - не захват Запорожья, а максимально возможное ослабление Запада.
Несмотря на осторожный оптимизм, украинские чиновники негласно готовятся к тому, что переговоры могут вестись с не самой выгодной позиции, если Трамп попытается навязать быстрый мир за счет Украины. В таком случае Киев постарается вовлечь в процесс своих европейских партнеров, особенно Великобританию, и добиваться размещения воинского контингента стран-союзников на своей территории в качестве гарантии безопасности.
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