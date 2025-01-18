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Видео Хорватский министр подал в отставку из-за видео со стрельбой из машины

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Йосип Дабро
Йосип Дабро Фото: AFP/SCANPIX

В субботу с должности ушел вице-премьер-министр Хорватии Йосип Дабро - один из представителей правящей консервативной партии - после публикации видеозаписи, на которой он стреляет из пистолета из движущегося автомобиля, сообщает AFP.

"Этим я подаю заявление о своей бесповоротной отставке", - написал Дабро в Facebook.

В правительстве Андрея Пленковича 42-летний Дабро занимал и должность министра сельского хозяйства.

На видеозаписи, опубликованной в начале этой неделе газетой Jutarnji List, видно, что он сидит на пассажирском сиденье автомобиля, поет в сопровождении громкой музыки и стреляет из пистолета в темноту.

Свет вдали указывает на населенный пункт, и запись могла быть сделана летом.

"Я осознаю, что эти обстоятельства наложили дополнительное бремя на правительство и мою партию, - написал он в своем сообщении. - Моя личная ситуация не должна отвлекать внимание правительства и министерств от приоритетов или задерживать необходимые реформы".

В своей первой публичной реакции на видеозапись в пятницу вечером Дабро заявил, что она была сделана несколько лет назад и что он якобы стрелял учебными патронами, сообщает информационное агентство Hina.

Правительство вечером в пятницу сообщило, что его поведение было неуместным и безответственным.

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