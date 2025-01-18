Видео Хорватский министр подал в отставку из-за видео со стрельбой из машины

"Этим я подаю заявление о своей бесповоротной отставке", - написал Дабро в Facebook.

В правительстве Андрея Пленковича 42-летний Дабро занимал и должность министра сельского хозяйства.

На видеозаписи, опубликованной в начале этой неделе газетой Jutarnji List, видно, что он сидит на пассажирском сиденье автомобиля, поет в сопровождении громкой музыки и стреляет из пистолета в темноту.

Another huge scandal rocks 🇭🇷 Croatia's govt.



A leaked video shows Deputy PM & Agriculture Minister @Dabro_Josip, a member of the Eurosceptic & far-right Homeland Movement, shooting into the dark from a moving car.



Dabro has announced his resignation.pic.twitter.com/xfcIqrB42U — Jakub Bielamowicz (@KubaBielamowicz) January 18, 2025

Свет вдали указывает на населенный пункт, и запись могла быть сделана летом.

"Я осознаю, что эти обстоятельства наложили дополнительное бремя на правительство и мою партию, - написал он в своем сообщении. - Моя личная ситуация не должна отвлекать внимание правительства и министерств от приоритетов или задерживать необходимые реформы".

В своей первой публичной реакции на видеозапись в пятницу вечером Дабро заявил, что она была сделана несколько лет назад и что он якобы стрелял учебными патронами, сообщает информационное агентство Hina.

Правительство вечером в пятницу сообщило, что его поведение было неуместным и безответственным.

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