Кажется, что акционерному обществу Latvijas Biznesa centrs невероятно повезло - оно практически за бесценок приобрело примерно 7,5 гектара ценной земли бывшего завода Vulkāns в Кулдиге. Неизвестно, с какой целью совершена покупка. Как сообщается в сюжете передачи Panorāma Латвийского телевидения (LTV), и местные жители, и самоуправление, и государственный орган, осуществлявший сделку приватизации, сходятся во мнении, что цена действительно оказалась очень низкой.
ВИДЕО ⟩ Малоизвестная компания за бесценок купила землю завода Vulkāns - жители Кулдиги обеспокоены
У бывшего завода Vulkāns в Кулдиге - более чем 130-летняя насыщенная история. В 2010 году предприятие ликвидировали, и сегодня вид этой территории не слишком радует глаз.
Согласно общедоступным данным Земельной книги, в октябре 2024 года государственный управляющий публичными активами Possessor (бывшее Агентство приватизации) без аукциона продал землю завода Vulkāns площадью 7,39 гектара акционерному обществу Latvijas Biznesa centrs. Сумма сделки - 116 913 евро.
Ряд экспертов по недвижимости подтвердили опасения кулдигских жителей в беседе с LTV, признав, что такая сумма действительно в несколько раз ниже рыночной стоимости.
Как указывают в Possessor, в мае 2024 года Latvijas Biznesa centrs оформил в Земельной книге право собственности на находившиеся на этом участке здания. Вместе с этими зданиями Latvijas Biznesa centrs приобрел право приоритетной покупки земли, из-за чего государство не могло организовать аукцион.
Видео: Сюжет передачи Panorāma
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