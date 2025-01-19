У бывшего завода Vulkāns в Кулдиге - более чем 130-летняя насыщенная история. В 2010 году предприятие ликвидировали, и сегодня вид этой территории не слишком радует глаз.

Согласно общедоступным данным Земельной книги, в октябре 2024 года государственный управляющий публичными активами Possessor (бывшее Агентство приватизации) без аукциона продал землю завода Vulkāns площадью 7,39 гектара акционерному обществу Latvijas Biznesa centrs. Сумма сделки - 116 913 евро.

Ряд экспертов по недвижимости подтвердили опасения кулдигских жителей в беседе с LTV, признав, что такая сумма действительно в несколько раз ниже рыночной стоимости.

Как указывают в Possessor, в мае 2024 года Latvijas Biznesa centrs оформил в Земельной книге право собственности на находившиеся на этом участке здания. Вместе с этими зданиями Latvijas Biznesa centrs приобрел право приоритетной покупки земли, из-за чего государство не могло организовать аукцион.

Видео: Сюжет передачи Panorāma

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