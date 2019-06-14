Пт, 14.06.2019
Я поехал в Валмиеру с подачи Горкша, который сказал мне - иди работай в "Валмиеру" и тогда помощником в сборной будешь точно. К сожалению, этого не случилось. Честно говоря, я расстроен. Я считаю, что если мужчина что-то говорит - он должен это делать. Тамаз Пертия

В Латвии вспоминают жертв политических репрессий и депортаций 1941 года

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ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В пятницу, 14 июня, по всей Латвии пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти жертв коммунистического геноцида. 

Он отмечается в знак памяти почти 16 000 жителей Латвии, которые 14 июня 1941 года были депортированы в Сибирь.

По данным Государственного архива Латвии, в результате депортаций 14 июня 1941 года Латвия потеряла не менее 15 425 жителей - латышей, евреев, русских, поляков, в том числе 3751 ребенка в возрасте до 16 лет.

Со станции Торнякалнс 14 июня 1941 года в Сибирь из Риги и ближайших окрестностей были вывезены тысячи семей, и только немногим из них через многие годы удалось вернуться домой.

В честь депортированных на станции установлены памятный камень и вагон, который служит наглядным свидетельством одной из самых мрачных страниц в истории Латвии.

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