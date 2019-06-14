В Латвии вспоминают жертв политических репрессий и депортаций 1941 года

Он отмечается в знак памяти почти 16 000 жителей Латвии, которые 14 июня 1941 года были депортированы в Сибирь.

По данным Государственного архива Латвии, в результате депортаций 14 июня 1941 года Латвия потеряла не менее 15 425 жителей - латышей, евреев, русских, поляков, в том числе 3751 ребенка в возрасте до 16 лет.

Со станции Торнякалнс 14 июня 1941 года в Сибирь из Риги и ближайших окрестностей были вывезены тысячи семей, и только немногим из них через многие годы удалось вернуться домой.