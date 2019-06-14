Долой дрова? Министерство предложило отказаться от печного отопления

Большой резонанс в связи с планом Министерства охраны среды и регионального развития (VARAM) по уменьшению загрязнения воздуха вызвало предложение отказаться в больших городах от печного отопления. Об этом пишет Latvijas Avīze.
В четверг, 13 июня, представители министерства были вынуждены даже провести специальное мероприятие для СМИ, на котором пояснили, что это не означает запрета дровяных печей.
"Тем не менее такие источники загрязнения нужно существенно ограничить", - заявила заместитель государственного секретаря VARAM Алда Озола.
В целом качество воздуха в Латвии хорошее - нормативам оно не соответствует только в некоторых зонах Риги, Лиепаи и Резекне.
Министерство призвало самоуправления этих городов проанализировать ситуацию - сколько в городах дровяных печей и в каком они техническом состоянии.
VARAM готово предоставить методическую поддержку, кроме того, считает, что следует рассмотреть возможность выделения государственного софинансирования для замены дровяного отопительного оборудования на более современное и экологичное, например, газовое.