Пт, 14.06.2019
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Рижане начали акцию по спасению растений на улице Кр.Барона
Раз Рижская дума не может...

ФОТО: Pilsēta cilvēkiem

Несколько активных рижан начали акцию по спасению зеленых насаждений на улице Кр.Барона, выразив готовность взять на себя личную ответственность за растения в горшках, рассказал активист общества "Pilsēta cilvēkiem" (в переводе -"Город для людей") Марис Йоновс. 

Активные рижане начали размещать в социальных сетях фотографии рядом с одним из цветочных горшков на улице Кр.Барона, таким образом продемонстрировав готовность позаботиться о конкретном растении лично.

По словам Йонова, таким образом жители хотят привлечь внимание самоуправления, призвав найти средства для сохранения насаждений. 

"Многие растения в горшках прикрывают некрасивые стоянки и делают перекрестки хоть сколько-нибудь человеческими. Конечно, это абсурд, что жители должны делать сами то, за что уже заплатили в качестве налогов, но раз самоуправление не может выполнить своих обязанностей, мы готовы сделать это сами", - рассказал Йоновс. 

На помощь к активистом пришел и депутат Рижской думы Андрис Бачкурс ("Для развития Латвии"), который вместе с группами активистов "За деревья в Риге" и "Город для людей" начал сбор подписей, призвав Департамент жилья и среды Рижской думы найти решение для сохранения этих насаждений.

Как стало известно ранее, из-за нехватки финансовых средств столичный Департамент жилья и среды решил в ближайшее время убрать с улицы Кр.Барона зеленые насаждения в горшках. Они будут переданы компании Rīgas meži, которая высадит их в столичных садах и парках с более подходящей почвой. 

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