Рижане начали акцию по спасению растений на улице Кр.Барона

Активные рижане начали размещать в социальных сетях фотографии рядом с одним из цветочных горшков на улице Кр.Барона, таким образом продемонстрировав готовность позаботиться о конкретном растении лично.

По словам Йонова, таким образом жители хотят привлечь внимание самоуправления, призвав найти средства для сохранения насаждений.

"Многие растения в горшках прикрывают некрасивые стоянки и делают перекрестки хоть сколько-нибудь человеческими. Конечно, это абсурд, что жители должны делать сами то, за что уже заплатили в качестве налогов, но раз самоуправление не может выполнить своих обязанностей, мы готовы сделать это сами", - рассказал Йоновс.

Ja šobrīd Rīgā valdošie negrib rūpēties par zaļumiem, tad pilsētnieki paši parūpēsies, lai podi zaļo un zied līdz nākamajam Domes sasaukumam.

Ejiet ka drīzāk prom, Saskaņa/GKR! Bagātākā Baltijas pilsēta nav pelnījusi šādu pārvaldību!#glābjampodus pic.twitter.com/LlrpcHy1Pu — Māris Jonovs (@marisjonovs) June 14, 2019

nofočējies ar savu mīļāko podu un dalies ar pasauli. podiem Rīgā būt. #glābjampodus pic.twitter.com/HtJUaUUc5b — Neils Balgalis (@neilsbalgalis) June 13, 2019

На помощь к активистом пришел и депутат Рижской думы Андрис Бачкурс ("Для развития Латвии"), который вместе с группами активистов "За деревья в Риге" и "Город для людей" начал сбор подписей, призвав Департамент жилья и среды Рижской думы найти решение для сохранения этих насаждений.