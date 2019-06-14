Инцидент, произошедший в Оманском заливе, снова заставил мировую общественность волноваться о конфронтации Ирана и США. Почему же на него стоит обратить внимание?

Что случилось?

В четверг, 13 июня, были получены сигналы тревоги с двух нефтяных танкеров в Оманском заливе - на судах прогремели взрывы, сообщила телерадиовещательгая организация BBC. Версии о произошедшем разнятся. Власти Ирана заявили, что военно-морские силы страны эвакуировали 44 человека с кораблей, которые во время "несчастного случая" загорелесь на иранском побережье. На кадрах, продемонстрированных местным телевидением, видно, как из танкеров поднимаются столбы дыма и пламя.

В свою очередь Пятый флот ВМС США сообщил, что американские военные корабли получили сигналы тревоги от обоих танкеров, сообщивших об атаке. Аналогично пожар оценивает и базирующаяся в Сингапуре компания BSM Ship Management, которой принадлежит один из пострадавших судов. Предприятие назвало случившееся "инцидентом безопасности" и сообщило, что один член экипажа получил легкие травмы во время ЧП.

В этом контексте госсекретарь США Майк Помпео обвинил в атаке Иран и 14 июня Вашингтон распространил видеоролик, на котором запечатлено как подразделения Иранской революционной гвардии убирают невзорвавшуюся магнитную мину с одного из кораблей, который подвергся атаке. Были также распространены фотографии, на которых видна прикрепленная к корпусу корабля мина.

Понятно, что Иран отрицает предъявленые государству обвинения. Иранские власти же обвинили США в попытке спровоцировать вооруженный конфликт с Тегераном.

Ситуация волнительная и на нее стоит обратить внимание по трем причинам.

Президент Ирана Хасан Рохани ФОТО: Reuters/ScanPix

Причина Nr. 1: вероятность возникновения нового военного конфликта

Упомянутый инцидент произошел в период заметного ухудшения отношений между Ираном и США. Главной причиной разногласий является выход Вашингтона в 2018 году из заключенного еще Бараком Обамой ядерного соглашения илиСовместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA).

В основе принципа упомянутого соглашения была возможность Ирана дать развиваться государственной экономике без внешних ограничений, поскольку были предусмотрены варианты продажи нефти и других ресурсов на международном рынке, возможности привлечения инвестиций и другие положительные моменты. В обмен на заключение сделки Иран должен был принять необходимые меры, чтобы избежать возможности получения ядерного оружия.

Понятно, что это решение Вашингтона было остро раскритиковано иранским режимом, и в течение года Иран пытался совершить дваление на Евросоюз, чтобы государству были обеспечены условия для доступа к мировой экономике, несмотря на санкции. Государство стало формировать более крепкие отношения с традиционными оппонентами США - Россией и Китаем.

Однако через год проведенные ЕС мероприятия провалились и экономическая ситуация в Иране только ухудшилась.

Стоит напомнить, что в начале мая Вашингтон отказался от списка стран-исключений в запрете торговли нефтью (waivers). Экономика этих государств зависит от иморта данного ресурса. В качестве примеров можно назвать Китай, Индию, Турцию, Японию, Южную Корею, Италию, Тайвань и Грецию. Если эти государства продолжат покупать нефть у Ирана, им тоже придется столкнуться с определенными санкциями. В то же время администрация Трампа применила новые санкции к стальному, алюминиевому, железному и медному секторам Ирана.

Иран уже угрожал заблокировать стратегически важный Ормузский пролив, черещ который проходит примерно пятая часть мировой нефтяной торговли. США на это ответили усилением американского военного присутствия в Персидском заливе. Стоит также указать, что еще 12 мая случилось похожее нападение на четыре танкера у берегов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Также 14 мая произошла атака дронов на две нефтяных вышки в Саудовской Аравии, а 12 июня был атакован местный аэропорт. В этих инцидентах США и союзники также обвинили Иран и поддерживаемых государством хуситов (военизированная группировка, действующая на территории Йемена).

В настолько раскаленной обстановке существует небольшая вероятность того, что между США и Ираном может разразиться военный конфликт. Кроме того под его влиянием может пострадать сообщение в Ормузском проливе.

Госсекретарь США Майк Помпео ФОТО: Reuters/ScanPix

Причина Nr. 2: вероятность роста цен на топливо

Говоря об Ормузском проливе, уже было упомянуто, что через него проходит примерно пятая часть мировой нефтяной торговли. Если на самом деле разразится вооруженный конфликт, существует большая вероятность того, что значительно вырастут цены на нефть на мировом рынке. В свою очередь, если этот сценарий воплотится в жизнь, мы будем вынуждены оставлять на бензоколонках большие суммы денег.

В данном контектсе также стоит указать, что вскоре после нападения цены на нефть выросли на более чем 4,5%, сообщило издание The Guardian. Хоть предпологается, что цены не будут долго расти, все же подобные инциденты могут оставить намного более ощутимый и долгосрочный отпечаток.

Причина Nr. 3: вероятность дополнительных затрат США на ресурсы власти

Если Иран и США действительно начнут воевать, вряд ли Вашингтон добьется своей главной цели - смена поведения иранского режима без серьезного военного вмешательства. В цонце концов Иран привык жить в условных изоляции и осаждении с момента революции в 1979 году, и, даже, если Вашингтон разгромил бы иранское присутствие в Ираке, Сирии, Йемене и Ливане, он бы все равно не сдался. Кроме того иранские власти владеют особым мастерством в наколдововании образа внешнего врага. Они могут говорить жителем, что в кризисной ситуации было бы глупо менять госуправление. Таким образом увелится зажита населения от внутренних столкновений и поддерживаемой штатами оппозиции.