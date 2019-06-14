Детская больница получила устройство, которое позволит детям избавиться от эпилептических припадков

Она указала, что оборудование, предоставленное благотворительным фондом Петерса Авена "Поколение", позволит от десяти до 15 детям избавиться от эпилептических припадков и жить полноценной жизнью каждый год.

Детский невролог Юргис Страутманис указал, что до сих пор в детской больнице было устройство ЭЭГ с 32 отведениями, что ограничивало возможности помочь детям, болеющим эпилепсией.

Страутманис пояснил, что с помощью нового устройства будет возможность проводить операции, во время которых внутри головного мозга будут помещаться внутричерепные или глубокие электроды, что позволит более намного точнее определить местоположение эпилептического очага. Врач указал, что во время операции электроды вводятся в мозг с помощью очень тонкой иглы, предварительно планируя путь иглы с помощью магнитно-резонансного устройства.