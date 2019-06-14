Несколько туристов умерли на тропическом острове при загадочных обстоятельствах

Тело 42-летней Шурли Миллер было найдено в воде недалеко от пляжа в городе Пуэрто-Плата местным рыбаком. Предполагается, что женщина отправилась плавать и не справилась с сильным течением, в результате чего утонула.

Три ее сына остались сиротами. Для них был запущен сбор средств на сайте GoFundMe.

Инцидент с Шурли Миллер был восьмым случаем смерти американского путешественника в Доминиканской Республике за последний год. Согласно словам администраторов отелей, большая часть летальных исходов случилась при загадочных обстоятельствах. Расследованием случившегося занимается Федеральное бюро расследований (ФБР).

13 июня IBTimes писало о таинственной кончине еще одного американского туриста в одном из доминиканских отелей. Этим с изданием поделилась сестра покойного 60-летнего Джона Коркорэна, телеведущая программы "Акулы бизнеса" Барбара Коркорэн.

Согласно ее словам, друг нашел ее брата мертвым в номере отеля. Она полагает, что у Коркорэна случился сердечный приступ. Тем не менее, никто так и не знает, что именно произошло с ее братом.