13 июня завершился первый тур выборов нового лидера партии тори - и, соответственно, будущего британского премьера. Кто будет иметь такое счастье, узнаем мы только в июле. Но кто бы его ни имел, времени на (очередную) выработку концепции выхода из ЕС у нового правительства останется очень мало. Поскольку же на данный момент с большим отрывом лидирует Борис Джонсон, для которого интересы его партии, похоже, важнее судьбы его страны, вообразите мое искушение слегка изменить порядок слов во второй фразе заголовка. Я и сейчас не уверен, что поступил верно, написав: "кто ее решит?". Не было бы правильнее поставить вопрос иначе: ее кто-нибудь решит? Или Великобритания все же покинет ЕС без договора?

Если бы сегодня кто-то знал ответ на этот вопрос!

Что оставила о(бес)славленная Мэй

"Собиралась быть новой Маргарет Тэтчер. Собиралась достойно и рассудочно вывести британцев из ЕС. Вывела всех в поле. Подвела", - такими многообещающими словами начинается "политический некролог" экс-премьера на страницах (и сайте) польского еженедельника polityka.pl .

Ни единого слова в том некрологе не оспоришь. Именно такой и войдет в историю Тереза Мэй - нравится ей это, или нет. Очень амбициозной, не слишком последовательной, увертливой, дьявольски упорной, и все же неуспешной бюрократкой. Точка. Упоминание о Маргарет Тэтчер в данном случае уместно лишь в статистической ретроспективе: "железная леди" стала первой британской женщиной-премьером, а "сломавшаяся" Мэй - второй. Никаких иных поводов их сравнивать не просматривается, откуда ни взгляни.

Другоге дело, что, разработав во всех ключевых деталях план выхода своей страны из ЕС и утвердив его в Брюсселе, Мэй трижды не смогла получить апробаты от собственного парламента. И никакое "козье упрямство", сочно описанное польским комментатором - как и многими другими по обе стороны Атлантики, - ей не помогло.

Поэтому вряд ли будет справедливо списывать провальную историю переговоров о Brexit исключительно на профнепрегодность бесславно ушедшего премьера. В конце концов именно из-за неуступчивости британских парламентариев - а не якобы фундаментальных ошибок, допущенных Мэй в "трактате о разводе" с Европой - страна по-прежнему имеет достаточно шансов вылететь из ЕС безо всякого договора.

Хотя в том, что такой сценарий - худший из возможных, не сомневается почти никто.

Трижды - перед каждой очередной попыткой согласовать свой Brexit deal с "родным" парламентом - Мэй заявляла, что уйдет в случае неудачи. Но ушла лишь на третий раз. 24 мая она оповестила, что ровно через две недели покинет офис главы правительства. И слово свое - со слезами на глазах - сдержала.

Да и то сказать: три последних месяца Терезу Мэй не пинали и не вышучивали только самые ленивые. Стараясь побольнее ущипуть мадам премьера, СМИ били ниже пояса, уверяя, что Мэй не только бездарна - она еще и решительно не sexy, и безнадежно не фото- и не киногенична.

А разве кто-то обещал, что в кресле британского премьера окажется звезда Голливуда? Они вообще когда-либо в нем сидели?

Терезу Мэй гнобили день за днем - и так месяцами и годами. Диво ли, что со всех без исключения фотопортретов премьера последних полутора лет на нас затравленными глазами смотрит смертельно усталая дама? Заметно постаревшая за время своей - очень короткой по британским меркам - каденции в два года и 315 дней.

К которой, замечу, Мэй медленно, но очень упорно двигалась почти сорок лет.

При этом не стоит забывать, что зимнее парламентское голосование о вотуме недоверия премьеру образцово провалилось. Тогда, помнится, я написал, что в качестве барашка на заклание Мэй может не устраивать только идиотов. И одновременно выразил сомнение, хватит ли ее каденции на завершение осточертевшего шоу.

Потому что уже зимой было видно: может и не хватить. Не нужно было быть пророком, чтобы предположить: в угоду межпартийного сведения счетов Мэй сожрут значительно раньше. Притом что фатальный неуспех консервативной партии на евровыборах, ускоривший падение Мэй, тогда еще не был очевидным.

Когда же большинство мест в ЕП получила партия "брекзитеров" Фараджа, стало окончательно ясно: премьер уйдет, оставив главную проблему нерешенной.

А страна окончательно скатится в политический хаос, тем более опасный, что переносить последний назначенный "дэдлайн" Брюссель совершенно не намерен.

Именно так и случилось.

У претендентов есть оригинальные идеи?

Первый тур выборов лидера консерваторов предполагает голосование 313-ти депутатов Палаты общин от этой партии. В результате которого выбывают конкуренты, получившие менее 17-ти голосов. 22 июня стартуют предвыборные кампании финалистов. И в этот же день начинается второй тур, в котором по почте голосуют уже все члены партии тори. А ровно через месяц, 22 июля, объявят о победителе.

Из десяти претендентов пока что со значительным отрывом лидирует экс-МИД Борис Джонсон (114 голосов).

Следом за ним - нынешний МИД Джереми Хант (43 голоса) и министр окружающей среды Майкл Гоув (37 голосов). Ни один из десяти конкурентов не сомневается в необходимости выхода из ЕС; при этом вероятность выхода без договора большинство видит крайней - и нежелательной - мерой.

Пока что принципиальных разногласий и внутри лидирующей "тройки" нет.

Если верить Борису Джонсону, в существующем договоре с ЕС авторства Терезы Мэй следует заменить предложенный "ирландский бэкстоп" некими альтенативными мерами (какими именно - очевидно, до поры до времени профессиональная тайна мистера Джонсона), - и в таком виде снова попробовать согласовать документ в Брюсселе. Выйдет - хорошо; не выйдет - что ж, придется покинуть ЕС без договора.

Ратующий за переписание той же главы Джереми Хант предлагает вдобавок - для пущей солидности, надо думать, - выслать в Брюссель делегацию, включающую как "твердых" брекзитеров, так и североирландских демократов-юнионистов. Воистину, великие империи - даже бывшие - так просто не сдаются... При этом "пожарная" установка Ханта та же, что и у Джонсона: не согласится ЕС - выйдем без договора!

А значительно более осторожный Майкл Гоув так и вообще на полном серьезе надеется, что выход удастся в очередной раз отложить... до конца 2020 года.

Хотя после недавнего категорического заявления Юнкера про "либо с договором Мэй, либо без договора вовсе!" не только третья версия, но и две предыдущих - хорошие образцы того, что по-английски именуется wishful thinking.

И чуть менее лаконично переводится как "принятие желаемого за действительное".

Вот это самое wishful thinking и ставит в вину лидирующим претендентам на премьерское кресло их заметно отставший конкурент, министр внутреннего развития Рори Стюарт. Не так давно названный брюссельским порталом Politico большой надеждой Британии, 46-летний Стюарт считает выход без договора катастрофой для своей страны, предлагая еще раз попытаться протащить версию авторства Терезы Мэй через парламентское голосование. А в случае необходимости - даже созвать Ассамблею граждан (не путать с повторным референдумом!) для согласования технических вопросов выхода.

Уж если в Brexit так заинтересовано большинство граждан Островов (а никак не ЕС!), то именно здесь, на Островах, и должны быть приняты финальные решения, - считает Стюарт. Европа и так проявила чудеса терпеливости и понимания, несколько раз пойдя навстречу британцам. Но лимиты терпения ЕС теперь уж очевидно исчерпаны.

Точно также и смена британского правительства - внутреннее дело Соединенного Королевства. Не дающее никаких легальных оснований британской стороне ни в очередной раз требовать пересмотра согласованной с Брюсселем версии Терезы Мэй, ни очередного откладывания "дэдлайна" выхода из ЕС.

- Нет ни малейшей надежды на новое соглашение с ЕС до 31 октября. Ни малейшей, - подчеркнул Стюарт 5 июня в итервью ВВС.

Другое дело, что шестому в списке претендентов Стюарту едва ли удастся "дожить" до второго тура. Пока что все указывает на победу Бориса Джонсона. И, стало быть, на очередной - и финальный - номер клоунады, известной под именем Brexit.